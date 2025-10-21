Advertisement
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? 1787 से अब तक हो चुके हैं कई विस्फोट!

Active volcano in India: ज्वालामुखी जब एक्टिव हो जाते हैं तो जहरीली गैसें, भूस्खलन, और भूकंप जैसी आपदाएं होती हैं. ऐसे में कई बदलाव भी प्रभावित क्षेत्र पर पड़ते हैं. भारत में भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है, जो एक्टिव है. इससे कई तरह के बदलाव प्रभावित क्षेत्र में देखे गए हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:12 PM IST
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? 1787 से अब तक हो चुके हैं कई विस्फोट!

Barren Island: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा द्वीप है जहां आज भी जमीन के अंदर से आग और लावा निकल सकता है? बता दें कि भारत के पास अंडमान सागर में एक ऐसा द्वीप है जिसे बैरन द्वीप (Barren Island) कहते हैं. यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी (Active Volcano) है. 'सक्रिय' का मतलब है कि यह ज्वालामुखी अभी मरा नहीं है, बल्कि समय-समय पर इसमें हल्के-फुल्के विस्फोट होते रहते हैं. यह जगह केवल एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिकों के लिए धरती की अंदरूनी गतिविधियों को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है. आइए जानते हैं इस अनोखे और रहस्यमयी द्वीप के बारे में...

कहां है बैरन द्वीप?
बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है. यह द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह द्वीप दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों (भारतीय और बर्मी प्लेट) की सीमा पर बसा हुआ है. इन्हीं प्लेटों के टकराने की वजह से यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है. यह द्वीप करीब तीन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ज्यादातर हिस्सा ज्वालामुखी की राख और शंकुओं (Volcanic Cones) से ढका हुआ है, इसलिए दूर से देखने पर यहाँ हरियाली कम दिखाई देती है.

 ज्वालामुखी का इतिहास और गतिविधि
बैरन द्वीप के ज्वालामुखी में पहला बड़ा विस्फोट 1787 में दर्ज किया गया था. तब से लेकर अब तक यह ज्वालामुखी समय-समय पर सक्रिय होता रहा है. हाल के सालों में इसमें 1991, 2005, 2017 और 2022 में भी छोटे-मोटे विस्फोट हुए हैं. भले ही ज्यादातर विस्फोट हल्के होते हैं, लेकिन इन विस्फोटों ने समय के साथ द्वीप के भूगोल और बनावट को काफी हद तक बदल दिया है.

यहां जीवन कैसे है?
यह द्वीप नाम से ही 'बैरन' (बंजर) है और पूरी तरह से निर्जन (Uninhabited) है, यानी यहां कोई इंसान नहीं रहता. इसके बावजूद, यहां कठोर परिस्थितियों में भी कुछ जीव-जंतु पाए जाते हैं. ज्वालामुखी की ढलानों पर बकरियां, चूहे और कबूतरों की कुछ प्रजातियां देखी गई हैं. एक दिलचस्प कहानी यह है कि यहां पाई जाने वाली बकरियां बंगाल की खाड़ी में किसी जहाज के मलबे के ज़रिए यहां पहुंची थीं. यह बकरियां द्वीप पर मौजूद मीठे पानी के झरनों की वजह से यहां जीवित रह सकीं.

भारत के लिए इसका महत्व
बैरन द्वीप का भारत के लिए बहुत वैज्ञानिक महत्व है.  भारत में बैरन द्वीप के अलावा कोई अन्य सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है. बाकी जगहों पर या तो निष्क्रिय (Dormant) या विलुप्त (Extinct) ज्वालामुखी हैं, जिनमें कोई गतिविधि नहीं होती.

अनुसंधान केंद्र
यह द्वीप वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला जैसा है. प्लेटों की सीमा पर स्थित होने के कारण यह ज्वालामुखी निर्माण और टेक्टोनिक गतिविधि को समझने के लिए बहुमूल्य जानकारी देता है.

भारत का अंडमान और निकोबार प्रशासन इस द्वीप पर कड़ी निगरानी रखता है. यह न सिर्फ़ एक अनोखा दर्शनीय स्थल है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक (Geological) इतिहास को समझने की एक जरूरी चाबी भी है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Active volcano in Indiabarren island volcano

