सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी, भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर इसे देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम बताया है.
India’s semiconductor story : भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) से मंजूरी मिल चुकी है. ये एक बड़ी कामयाबी है. IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर इसे देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम बताया है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब भारत में बनाए गए चिप्स इतने भरोसेमंद और हाई क्वालिटी वाले हो गए हैं. अब टेलीकॉम सिस्टम को आसानी से चलाया जा सकता है और ये अब अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भी खरे उतरते हैं.
TEC सर्टिफिकेशन सिर्फ एक रेगुलेटरी स्टैम्प नहीं है. ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट का आधिकारिक आश्वासन है कि कोई भी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है. ये सर्टिफिकेशन मूल रूप से भारतीय चिप को ग्लोबल चिप्स के बराबर बनाता है, जिससे घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में इसका इस्तेमाल संभव होता है.
Big leap for India’s semiconductor story!
In a first, a telecom system running on ‘made in India’ chips has cleared the standards & quality tests (TEC certification). pic.twitter.com/tFQLF04Ool
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 5, 2025
कई सालों से, भारत स्मार्टफोन और टेलीकॉम टावर से लेकर कार और डेटा सेंटर तक हर चीज को चलाने के लिए आयातित चिप्स पर बहुत निर्भर रहा है. TEC की मंजूरी इस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक कदम है. ये सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में प्रगति का भी संकेत देता है.
वैश्विक कंपनियां AI और स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले 5nm से कम के चिप्स पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला कर रही हैं. लेकिन भारत एक अलग रास्ता अपना रहा है. पुराने टेक्नोलॉजी वाले चिप्स पर ध्यान देकर वो सप्लाई चेन में आई कमी को दूर करना चाहता है.
बेस्टियन रिसर्च ने हाल के एक विश्लेषण में कहा कि भारत की रणनीति दुनिया भर में बेहतरीन इंटीग्रेशन सर्विस और स्केलेबल समाधान देना है, न कि TSMC या सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों से सीधे मुकाबला करना है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास पहले से ही ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए प्रतिभा और इंजीनियरिंग क्षमता है और वो इसे तेजी से बढ़ा रहा है.
