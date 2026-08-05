/हाड़ कंपाने वाली ठंड से लेकर आग उगलती गर्मी तक... आखिर क्यों खास है स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम ‘शत्रुंजय’ ?

आधुनिक युद्ध में ड्रोन सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर रहे हैं. सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए स्वदेशी एंटी-ड्रोन सिस्टम 'शत्रुंजय' को अपने बेड़े में शामिल किया है. यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने, उनकी पहचान करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बिना मिसाइल दागे ही निष्क्रिय करने में सक्षम है.
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली स्थित रक्षा कंपनी भूमि एनटेक (Bhumi Entech) द्वारा विकसित यह काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (C-UAS) भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों, सैन्य ठिकानों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों को ड्रोन से होने वाले संभावित हमलों से सुरक्षित रखना है. 'शत्रुंजय' रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल करता है. इसकी मदद से यह लगभग चार किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ड्रोन की मौजूदगी का पता लगा सकता है. सिस्टम एंटीना आधारित सिग्नेचर डिटेक्शन और डायरेक्शन फाइंडिंग तकनीक के जरिए यह भी पता लगा सकता है कि ड्रोन किस दिशा से संचालित हो रहा है.
इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 'सॉफ्ट-किल' तकनीक पर आधारित है. यानी ड्रोन को नष्ट करने के बजाय उसके कंट्रोल सिग्नल को जाम कर देता है. इसके अलावा GPS स्पूफिंग और GNSS डिसरप्शन तकनीक की मदद से ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित कर उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय किया जा सकता है.
'शत्रुंजय' में दो तरह की जैमिंग क्षमता दी गई है. ऑमनी-डायरेक्शनल जैमिंग लगभग दो किलोमीटर तक प्रभावी है, जबकि डायरेक्शनल जैमिंग पांच किलोमीटर तक काम कर सकती है. इससे अलग-अलग परिस्थितियों में ड्रोन के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटना संभव होता है.
सिस्टम को मजबूत और मॉड्यूलर डिजाइन के साथ विकसित किया गया है. इसे सैन्य वाहनों पर लगाया जा सकता है, वहीं जरूरत पड़ने पर सैनिक इसे अपने साथ लेकर भी ऑपरेशन क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं. यानी यह स्टैंडअलोन और मोबाइल, दोनों तरह की तैनाती के लिए उपयुक्त है.
'शत्रुंजय' को चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है. यह लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई तक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है. साथ ही माइनस 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी इसकी कार्यक्षमता बनी रहती है.
कंपनी के अनुसार, सिस्टम में सब-6 GHz RF स्पेक्ट्रम सर्विलांस, AI आधारित इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग, लक्ष्य की पहचान करने की क्षमता और AES-256 एन्क्रिप्शन पर आधारित सुरक्षित संचार जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है. इससे निगरानी और ऑपरेशन दोनों अधिक सुरक्षित और सटीक बनते हैं.
हालांकि सेना ने अभी यह नहीं बताया है कि 'शत्रुंजय' की कितनी इकाइयों को शामिल किया गया है, लेकिन इसे भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. यह प्रणाली देश में विकसित अन्य एंटी-ड्रोन तकनीकों के साथ मिलकर भविष्य के ड्रोन और ड्रोन स्वार्म जैसे खतरों से निपटने में भारतीय सुरक्षा बलों की क्षमता को और मजबूत करेगी.