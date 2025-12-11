IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान, जानें किन्हें मिलेगा फायदा?

IndiGo to offer travel vouchers worth Rs 10,000: इंडिगो ने 3-5 दिसंबर को फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान हजारों यात्रियों के लिए कुछ राहत दी है. सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर मिलेगा जो 12 महीने तक वैलिड है. ज्यादातर रिफंड प्रोसेस हो चुके हैं, बाकी जल्द आएंगे. DGCA नियम के तहत 5,000-10,000 तक अलग से मुआवजा भी मिलेगा. जानें पूरी खबर.
Trending Photos
IndiGo Airlines compensation up to ₹10,000: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने आखिरकार उन हजारों यात्रियों की सुन ली जो 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे थे. कंपनी ने माना कि तकनीकी और ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हुईं और यात्रियों को भारी परेशानी हुई. अब इंडिगो ऐसे प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये तक का मुआवजा और ट्रैवल वाउचर देगी. आइए जानते हैं किसे मिलेगी ये सुविधाएं. क्या है इसकी प्रकिया.
इंडिगो देगी 10,000 रुपये का वाउचर
कंपनी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई और जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, उन्हें 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा.
रिफंड का क्या है स्टेटस?
इंडिगो ने बताया कि ज्यादातर यात्रियों के रिफंड प्रोसेस हो चुके हैं. बाकी के भी 7-10 दिन में खाते में आ जाएंगे.
अगर आपने MakeMyTrip, Yatra, EaseMyTrip या किसी और प्लेटफॉर्म से टिकट बुक किया था, तो उनका रिफंड भी शुरू हो गया है.
DGCA नियम के हिसाब से अलग से मुआवजा
सरकार (DGCA) के नियम के अनुसार अगर फ्लाइट तय समय से 24 घंटे के अंदर कैंसिल होती है तो एयरलाइन को 5,000 से 10,000 रुपये तक मुआवजा देना पड़ता है. इंडिगो ने कहा है कि वह इस नियम का पूरी तरह पालन कर रही है और जरूरी केस में यह मुआवजा भी अलग से दिया जाएगा.
अभी भी रिफंड नहीं आया? ऐसे करें शिकायत
अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया या आपको लगता है कि आपको वाउचर मिलना चाहिए, तो सीधे ईमेल करें: customer.experience@goindigo.in (mailto:customer.experience@goindigo.in) अपना PNR नंबर, टिकट डिटेल और मोबाइल नंबर जरूर लिखें.
इंडिगो का ऑफिशियल बयान
इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, “हमें खेद है कि कुछ यात्रियों को असुविधा हुई. हमने लगभग सभी रिफंड प्रोसेस कर दिए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये का वाउचर दे रहे हैं. हम भविष्य में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं.”
इंडिगो का क्या है मामला?
3 से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स या तो कैंसिल हुईं या घंटों लेट हुईं. कई यात्री एयरपोर्ट पर रात भर फंसे रहे. खाना-पीना तक नहीं मिला, बच्चों और बुजुर्गों की हालत खराब हो गई. सोशल मीडिया पर #IndiGoChaos ट्रेंड करने लगा था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.