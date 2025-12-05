Advertisement
550 से ज्यादा उड़ानें रद्द...लोगों में मचा हाहाकार..आखिर क्यों खड़ा हुआ इंडिगो संकट? 8 बड़े अपडेट जानिए

Indigo Airlines crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस वक्त चर्चा में है. पिछले कई दिनों से अपनी परिचालन चुनौती का सामना कर रही इंडिगो के लिए आज बड़ा झटका लगा है. 5 दिसंबर को एक ऐसी खबर आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया. एयरलाइन को 550 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. इसे लेकर पूरे देश में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:54 AM IST
Indigo Airlines crisis
Indigo Airlines crisis

Indigo Airlines crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अब तक की सबसे गंभीर परिचालन चुनौती से जूझ रही है. पिछले तीन दिनों में अचानक बढ़े ऑपरेशनल संकट ने पूरे नेटवर्क को अस्त-व्यस्त कर दिया है. इसी का नतीजा रहा कि 5 दिसंबर 2025 को एयरलाइन ने 550 से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दीं. दर्जनों फ्लाइट्स घंटों देरी से रवाना हुईं. इससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए. इस संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने सख्ती दिखाई. लिहाजा इंडिगो ने माफी मांगते हुए जल्द संचालन सामान्य करने का भरोसा दिया है.

1 नवंबर से नए सख्त नियम लागू होने के बाद इंडिगो के पास पर्याप्त पायलट और केबिन क्रू नहीं बच रहे हैं. नए नियमों में पायलटों की उड़ान के घंटे कम कर दिए गए हैं. उनका आराम समय बढ़ा दिया गया है. इस वजह से कई बार इंडिगो के पास उड़ान के लिए 'कानूनी रूप से उपलब्ध' क्रू ही नहीं होता, और फ्लाइट रद्द करनी पड़ती है. एविएशन सूत्रों के मुताबिक नए नियमों ने इंडिगो का पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया है.

इंडिगो संकत को 8 प्वाइंट में समझिए...

1. क्यों खड़ा हुआ संकट?

इंडिगो गंभीर परिचालन चुनौती का सामना कर रही है. पूरे नेटवर्क के अस्त-व्यस्त होने की कई वजहें सामने आई हैं. बताया गया है कि क्रू की भारी किल्लत है, नए ड्यूटी टाइम नियम कड़े हैं. इसके अलावा बड़े एयरपोर्ट्स पर तकनीकी खामियां और सर्दियों के पीक ट्रैफिक जैसी चीजों ने मुसीबत बढ़ाई है.

2. नवंबर 2025 में 1230 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी थीं.

एयरलाइन इंडिगो अब तक की सबसे गंभीर परिचालन चुनौती से जूझ रही है. नवंबर 2025 से ही इंडिगो की उड़ानों में लगातार दिक्कतें आ रही थीं. बीते महीने ही एयरलाइन को अपनी 1230 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी थीं. दिसंबर के पहले चार दिनों में ही करीब 600 उड़ाने कैंसिल हो चुकी हैं.

3. लोगों में गुस्सा

4 दिसंबर को जब कई उड़ाने रद्द हुईं तो मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े हवाईअड्डों पर यात्रियों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है. उन्हें परेशानी हुई. लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया. इससे कहीं ना कहीं कंपनी का नाम भी बदनाम हुआ है.

4. डीजीसीए ने दिखाई सख्ती

इंडिगो रोज करीब 3.8 लाख यात्रियों को सेवा देती है, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उसे नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए से सख्ती मिली. जिसके बाद इंडिगो ने आधिकारिक बयान जारी कर मौजूदा स्थिति पर माफी मांगी है और जल्द ही सामान्य संचालन बहाल करने का भरोसा दिया है.

5. एयरलाइन ने मांगी माफी

एयरलाइन ने मांफी मांगते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि 'पिछले दो दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और संचालन में व्यापक व्यवधान आया है. हम सभी यात्रियों और हितधारकों से खेद प्रकट करते हैं. हमारी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समन्वय कर स्थिति को सामान्य करने में जुटी हैं. ग्राहकों को लगातार अपडेट दिया जा रहा है और उनसे अपने उड़ानों की स्थिति जांचने की अपील की गई है.'

6. बड़े एयरपोर्ट पर दिखी ये खामी

बीते मंगलवार यानी 2 दिसंबर को दिल्ली और पुणे समेत कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर चेक-इन और डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम में खराबी की खबरें आई थीं. लिहाजा लंबी लाइने लगीं और बड़ी संख्या में उड़ानें देर से रवाना हुईं. इसका असर पूरे नेटवर्क पर हुआ और शेड्यूल बिगड़ गया. इसके अलावा पीक विंटर ट्रैफिक, कोहरे से जुड़ी समस्याएं और मेट्रो शहरों के एयरपोर्ट पर भीड़ की वजह से भी इंडिगो समय पर उड़ानें बहाल नहीं कर सकी.

7. कब सुधरेगी स्थिति?

इंडिगो ने एक बयान जारी कर बताया है कि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी. कंपनी क्रू को दोबारा तैनात कर रही है, रात की उड़ानें कम कर रही है. कुछ फ्लाइट्स पहले से ही रद्द कर रही हैं, ताकि आखिरी समय पर दिक्कत न हो. एयरलाइन ने भरोसा दिया है कि वो अपने फ्लाइट और क्रू शेड्यूल को भी दोबारा सेट कर रही है. इंडिगो ने ये भी रिक्वेएस्ट की है कि यात्री सफर से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करते रहें.

8. शमशाबाद एयरपोर्ट पर भक्तों ने किया विरोध

हैदराबाद से कोच्चि जाने वाली इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं. लिहाजा शमशाबाद एयरपोर्ट पर कल शाम से ही बड़ी संख्या में अय्यप्पा भक्त एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. उनका कहना है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही उन्हें कैंसिलेशन की जानकारी मिली. नतीजा ये है कि बोर्डिंग गेट पर नाराज भक्तों ने “स्वामीये शरणम अय्यप्पा” के नारे लगाकर विरोध किया. भीड़ बढ़ने और प्रोटेस्ट होने के बाद एयरलाइन स्टाफ ने भी मदद करना कम कर दिया. यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन ने कल शाम से पानी तक देना बंद कर दिया, जिससे परेशानी और बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें: Hyderabad: अयप्पा भक्तों का शमशाबाद एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट से नाराज एयरलाइन मैनेजमेंट मदद से हटी पीछे

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

IndiGo

