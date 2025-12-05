सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज, एयरपोर्ट स्टाफ ने कर दिया मना

Indigo Airlines: इंडिगो की वजह से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पिता रो-रोकर एयरपोर्ट स्टाफ से गुहार लगा रहा है. जानिए क्या है पूरा मामला है.
Trending Photos
Viral Video: इंडिगो की वजह से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. दिल्ली- हैदराबाद में लोगों ने हाय-हाय के नारे भी लगाए, इंडिगो ने आज रात 12 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट से अपनी सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसे देखकर लोग हैरान-परेशान हो गए हैं. एयरपोर्ट पर एक पिता अपनी बेटी के लिए रो-रोकर ये गुहार लगा रहा है.
वायरल हो रहा है वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता रो-रोकर बेटी के लिए सेनेटरी पैड की मांग करता है, हालांकि वहां पर मौजूद इंडिगो स्टाफ बोली, सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते, इस वीडियो को लोग काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं और स्टाफ पर गुस्सा भी दिखा रहे हैं. इस स्थिति के बनने के पीछे की ये वजह है.
— Zee News (@ZeeNews) December 5, 2025
रद्द हुई फ्लाइट्स
बता दें कि राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और गोवा से लेकर हैदराबाद तक सभी जगह इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं. इसकी वजह से लोग घंटों एयरपोर्ट पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं. लोग गुस्से से भरे हुए हैं. आलम ऐसा है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर के लिए एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में लिखा है कि इंडिगो की सभी डोमेस्टिक उड़ानें आज रात 11:59 बजे तक कैंसिल कर दी गई हैं. बाकी सभी एयरलाइन कंपनियों का ऑपरेशन शेड्यूल के हिसाब से जारी रहेगा.
700 से ज्यादा उड़ानें हुई रद्द
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अब तक की सबसे गंभीर परिचालन चुनौती से जूझ रही है. पिछले तीन दिनों में अचानक बढ़े ऑपरेशनल संकट ने पूरे नेटवर्क को अस्त-व्यस्त कर दिया है. इसी का नतीजा रहा कि 5 दिसंबर 2025 को एयरलाइन ने 700 से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दीं. दर्जनों फ्लाइट्स घंटों देरी से रवाना हुईं. जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है. लोग हैरान-परेशान हैं.
