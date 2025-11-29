A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई

Airbus A320 Technical Issue: हाल ही में IndiGo और Air India के एयरबस A320 के विमानों में तकनीकी खराबियों के मामले सामने आने के बाद यात्रियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये विमान वास्तव में चीन में बने हैं? आइए जानते है कि क्या सच में ये विमान मेड इन चाइना है या फिर हकीकत कुछ और है...

जानकारी के अनुसार, एयरबस ने चीन में तियानजिन संयंत्र बनाया है. एयरबस तियानजिन संयंत्र में ही A320 विमानों की असेंबली करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विमान पूरी तरह से चीन में निर्मित होते हैं. जानकारी के अनुसार, विमान के प्रमुख पुर्जे जैसे विंग्स, बॉडी, नोज और कॉकपिट यूरोप के विभिन्न संयंत्रों से आते हैं. चीन में इन पुर्जों को जोड़ना, केबिन बनाना, सिस्टम टेस्टिंग करना और पेंटिंग करना शामिल होता है. इसके बाद विमान ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है.

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आते है विमान के पुर्जे

जानकारी के अनुसार, एयरबस की तियानजिन फाइनल असेंबली लाइन (FALA) 2008 से संचालित हो रही है और यह एयरबस की यूरोप के बाहर पहली वाणिज्यिक विमान असेंबली प्वाइंट है. इस असेंबली प्वाइंट में A319, A320 और A321 वेरिएंट के विमानों को असेंबल किया जाता है. इस असेंबिली प्वाइंट का उद्देश्य A320neo विमानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करना है. जानकारी के अनुसार, चीन में असेंबल किए जाने वाले A320 विमानों के पुर्जे यूरोप से आते हैं. विमान के विंग्स यूनाइटेड किंगडम से, बॉडी जर्मनी और फ्रांस से, नोज और कॉकपिट फ्रांस से और वर्टिकल टेल स्पेन से. चीन में इन पुर्जों को जोड़कर विमान तैयार किया जाता है.

एयरबस ने यह भी स्पष्ट किया है कि तियानजिन में असेंबल सभी विमान EASA और FAA के सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं. यूरोप में असेंबल किए गए विमानों की तरह ही इनकी उड़ान क्षमता, प्रदर्शन और गुणवत्ता परीक्षण होते हैं. 2008 से अब तक तियानजिन से 700 से अधिक विमान पूरे एशिया में भेजे जा चुके हैं, जिनमें भारत की IndiGo और Air India को भी विमान भेजे गए हैं. एयरबस के अनुसार, सभी विमान कार्यात्मक रूप से समान हैं और वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं.