उड़ रही अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम

IndiGo Flight: एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट की सहायता लेते हैं. इसके जरिए लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं. इन दिनों IndiGo और Air India के एयरबस A320 के विमानों में तकनीकी खराबी की बातें सामने आई, जिसके बाद इसपर सवाल खड़े होने लगे, इसी बीच इंडिगो ने अपने पूरे A320-फैमिली फ्लीट में जरूरी एयरबस सिस्टम अपग्रेड पूरा होने की घोषणा की है. जानिए इंडिगो ने ऐसा क्यों किया है.
कर रहे हैं सुरक्षा मानकों का पालन
इंडिगो ने ये घोषणा ऐसे समय पर की है जब ये सवाल उठने लगे थे कि विमान वास्तव में चीन में बने हैं? एयर इंडिया की घोषणा के बाद ये साफ हो गया कि सभी 200 एयरक्राफ्ट अब लेटेस्ट सुरक्षा जरूरतों के पूरी तरह से पालन कर रहे हैं. X पर शेयर की गई एक पोस्ट में एयरलाइन ने कहा कि अपग्रेड प्रोग्राम को उसकी इंजीनियरिंग और ऑपरेशन टीमों के बीच मिलकर किए गए प्रयास से पूरा किया गया, जिससे यह पक्का हुआ कि हर एयरक्राफ्ट को फ्लाइट शेड्यूल में रुकावट डाले बिना जरूरी सिस्टम एन्हांसमेंट मिले.
कर रहे हैं सही तरीके से काम
साथ ही साथ कहा कि पूरे फ्लीट में अपडेट "कस्टमर्स की यात्राओं पर कम से कम असर और जीरो कैंसलेशन" के साथ किया गया.
एयरलाइन ने बताया कि इस टेक्निकल जरूरत के पूरा होने के साथ, सभी अपडेटेड एयरक्राफ्ट अब लेटेस्ट अप्रूव्ड कॉन्फिगरेशन के साथ काम कर रहे हैं. उसने आगे कहा कि इंडिगो के रूटीन सुरक्षा प्रोसीजर के हिस्से के तौर पर परफॅार्मेंस पर कड़ी नजर रखी जाती रहेगी.
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कही ये बात
इसके अलावा एयरबस A320 के सॉफ्टवेयर अपडेट से सेफ्टी रिस्क की चिंताओं के बाद, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि उसने अपने ज़्यादातर फ्लीट के सेफ्टी चेक पूरे कर लिए हैं, और बाकी चेक भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे. एयरलाइन ने पैसेंजर सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए दिक्कतों को कम करने के लिए एयरबस और अथॉरिटीज के साथ काम किया। चेकिंग पूरे होने के बाद ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है.
स्पोक्सपर्सन ने कही ये बात
एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, "हमने अपने ज्यादातर एयरबस A320 फ्लीट पर सावधानी के तौर पर सेफ्टी एक्शन पूरे कर लिए हैं. बाकी एयरक्राफ्ट बताए गए टाइमलाइन के अंदर पूरे होने वाले हैं. यह हमारी इंजीनियरिंग, ऑपरेशन और फ्लाइट सेफ्टी टीमों की मिलकर की गई कोशिशों से ऑपरेशन पर कम से कम असर के साथ हासिल किया गया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरबस और संबंधित अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए हैं और सुरक्षित और भरोसेमंद ऑपरेशन के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराता है.
CEO गिलौम ने क्या कहा?
इससे पहले, एयरबस के CEO गिलौम फाउरी ने शनिवार को कुछ A320 एयरक्राफ्ट में जरूरी फिक्स की वजह से हुई देरी से प्रभावित कस्टमर्स और पैसेंजर्स से माफी मांगी. फाउरी ने कहा कि सुरक्षा सबसे ज़रूरी है और भरोसा दिलाया कि टीमें अपडेट लागू करने और प्लेन को सर्विस में वापस लाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं. कल से कुछ A320 एयरक्राफ्ट में जरूरी सुधार की वजह से बड़ी लॉजिस्टिक मुश्किलें और देरी हो रही है. ऐसे में मैं अपने एयरलाइन कस्टमर्स और उन पैसेंजर्स से सच में माफी मांगना चाहता हूं जो अभी इससे प्रभावित हुए हैं लेकिन हम मानते हैं कि जब लोग हमारे किसी एयरबस में उड़ान भरते हैं तो सुरक्षा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता. (ANI)
