DNA: सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? देश को उड़ान संकट में धकेलने का 'ब्लैकमेल' प्लान बेनकाब

DNA: अब हम देश के सबसे बड़े उड़ान संकट के पीछे इंडिगो के ब्लैकमेल प्लान का DNA टेस्ट करेंगे. 5 दिनों से लाखों हवाई यात्रियों को परेशान करने वाले इंडिगो को लग रहा है कि सॉरी बोलने से उसके पाप धुल जाएंगे. देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस, जिसका दो-तिहाई घरेलू बाजार पर कब्जा है, उसने हवाई यात्रियों को परेशान करके अपनी बात मनवा ली.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:23 PM IST
DNA Analysis: इंडिगो ने सरकार को वो नियम लागू करने से रोक दिया जो हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और अपनी गलतियों के लिए उसने अखबारों में एक पन्ने का विज्ञापन जारी करके सॉरी बोल दिया है. मानो उसके सॉरी कहने से लाखों यात्रियों की परेशानी खत्म हो जाएगी, वो जिस लूट का शिकार हो रहे हैं, उसका मुआवजा उन्हें मिल जाएगा.

2000 फ्लाइट रद्द
सवाल ये भी है कि पिछले 5 दिनों के दौरान लगभग 4 लाख यात्रियों को जिस हालात का सामना करना पड़ा है. उसके लिए क्या इंडिगो पर कोई कार्रवाई होगी. क्या इंडिगो पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि भविष्य में वो या कोई और एयरलाइंस इस तरह यात्रियों को हवाई अड्डों पर परेशानी में नहीं डाल सके. लेकिन इंडिगो की ब्लैकमेलिंग के विश्लेषण से पहले आज यात्रियों को हो रही परेशानी आपको जरूर देखनी चाहिए. पिछले 4 दिनों की तरह आज भी देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं. अभी तक की जानकारी के मुताबिक आज इंडिगो की लगभग 850 उड़ानें रद्द हुई हैं. इससे पहले पिछले 4 दिनों के दौरान इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं. यानी पिछले 5 दिनों में इंडिगो की 2800 के करीब फ्लाइट रद्द हुई है. इसके अलावा रोजाना लगभग 500 फ्लाइट देर से उड़ रही हैं. यानी सरकार की तरफ से नियमों में ढील के बाद भी इंडिगो की उड़ानें पटरी पर नहीं आई हैं. देश भर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. इंडिगो की बदइंतजामी की वजह से लोग हवाई अड्डों पर त्राहिमाम कर रहे हैं. कोई उड़ान रद्द होने की वजह से रोते हुए दिखा तो कोई अपना गुस्सा इंडिगो के काउंटर पर उतारता दिखा. हवाई अड्डों पर यात्रियों का लगेज फंसा हुआ है और उन्हें वहीं रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा. जिन यात्रियों ने फ्लाइट से अपनी मंजिल तक जाने का प्लान बनाया था, वो अब ट्रेन के सहारे हैं.

इंडिगो पर सवाल
गलती इंडिगो मैनेजमेंट की लेकिन यात्रियों का गुस्सा मामूली कर्मचारी झेल रहे हैं. एक तरफ यात्री परेशान हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें लूटा भी जा रहा है. दिल्ली-मुंबई रूट पर टिकट 50 हजार रुपये में मिल रहा है. ये स्थिति तब है जब सरकार की तरफ से किराये पर लिमिट लगाई गई है. हालांकि वो लिमिट भी सामान्य किराये से दो से तीन गुना ज्यादा है. इंडिगो की इस मनमानी को डिकोड करने से पहले आपको यात्रियों का दर्द देखना चाहिए. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने की बात सुनते ही एक महिला रोने लगी. उन्हें जरूरी काम से जाना था लेकिन इंडिगो ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी. ऐसी तस्वीरें देश के ज्यादातर शहरों में दिख रही हैं. हैदराबाद एयरपोर्ट पर श्रीनगर से आए एक यात्री की बेबसी दिखी. उनके श्रीनगर के घर में आग लग गई है, वो किसी भी तरह वापस अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन इंडिगो ने इस आफत की घड़ी में भी उन्हें घर से दूर कर दिया है. भोपाल में एक बुजुर्ग दंपति को बेटी की शादी के लिए केरल जाना था लेकिन फ्लाइट रद्द होने से उनकी यात्रा अधूरी रह गई. अब वो टिकट के लिए 1 लाख खर्च करने को भी तैयार हैं. लोग घंटों से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं लेकिन इंडिगो न तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, न ही उन्हें कोई सुविधा दी जा रही है.

ब्लैकमेलिंग
अब उस ब्लैकमेलिंग के बारे में भी जानना जरूरी है जो प्राइवेट एयरलाइंस इंडिगो देश के लाखों हवाई यात्रियों की कीमत पर कर रही है. ये समझने के लिए हमें इस पूरे संकट की वजह बताए जा रहे FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों को समझना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने FDTL यानी पायलट और क्रू मेंबर के आराम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे. FDTL नियमों को 1 जून 2024 से ही लागू किया जाना था लेकिन एयरलाइंस के अनुरोध पर इसे टाला गया. इसके बाद 1 जुलाई 2025 से FDTL नियमों के पहले चरण को लागू किया गया, जबकि 1 नवंबर 2025 से नियमों का दूसरा चरण लागू किया गया. यानी ऐसा नहीं है कि ये नियम अचानक लागू किए गए, जिसकी वजह से इंडिगो को पायलट और केबिन क्रू की भर्ती का मौका नहीं मिल पाया. इंडिगो के पास तैयारी करने के लिए डेढ़ से दो साल का समय था. लेकिन उसने नए नियमों के मुताबिक बदलाव करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. इसके बदले शुरू से वो नियमों का विरोध करती रही. आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिगो पहली एयरलाइंस थी जिसने इस नियम का विरोध किया था. पैसा बचाने और मुनाफा कमाने की इच्छा उसके अंदर इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा नियमों को उसने ताक पर रख दिया. एक तरफ उसने पायलट की भर्ती नहीं की और दूसरी तरफ सर्दियों में अपनी उड़ानों की संख्या भी 6% बढ़ा ली. सोचिए, अगर पायलट नहीं थे तो उड़ानों की संख्या कम होनी चाहिए थी लेकिन इंडिगो ने उड़ान कम करने के बदले बढ़ा ली. पायलट्स के संगठन एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने DGCA को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि इंडिगो ने जानबूझकर एक कृत्रिम संकट खड़ा किया ताकि लोगों की असुविधा की आड़ में सरकार पर दबाव बनाया जा सके. 

यात्रियों को परेशानी
इंडिगो से  छोटी एयरलाइंस ने नए नियमों के हिसाब से तैयारी कर ली लेकिन देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस 200 पायलट की भर्ती भी नहीं कर पाई. उसे शायद यकीन था कि नियमों को वापस ले लिया जाएगा. लेकिन जब नियमों को वापस नहीं लिया गया तो उसने अचानक 1000 फ्लाइट रद्द कर दी. यहां ये सोचना भी जरूरी है कि जिस नियम का पहला चरण 5 महीने पहले लागू हो चुका था, जिसका दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू हो चुका था, उसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों से अचानक सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट क्यों रद्द होने लगी. इसी वजह से आरोप लग रहे हैं कि इंडिगो ने ब्लैकमेल करने के लिए हजारों उड़ानें रद्द की ताकि यात्रियों को परेशानी हो, वो अपनी नाराजगी जताएं, हवाई अड्डों पर अराजकता के हालात बनें और DGCA FDTL के नियमों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाए. इंडिगो को अच्छी तरह मालूम था कि वो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है. 65 प्रतिशत घरेलू बाजार पर उसका कब्जा है और उड़ानें रद्द होने से देश भर में अफरा-तफरी फैल जाएगी. इसकी वजह से सरकार नियमों में छूट देने के लिए मजबूर हो जाएगी और हुआ भी ऐसा ही. 3 दिन तक फ्लाइट रद्द होने के बाद चौथे दिन जब 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं तो DGCA ने FDTL के नियमों में छूट दे दी, जो कि यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है.

नियम का उल्लंघन
पायलट एसोसिएशन ने FDTL नियमों को टालने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है. उसके मुताबिक ये निर्णय न केवल एक खतरनाक मिसाल स्थापित करता है, बल्कि नागरिक उड्डयन आवश्यकता के मूल सिद्धांत और उद्देश्य को भी कमजोर करता है. सरकार ने FDTL नियम फिलहाल वापस ले लिया है लेकिन इसके बावजूद इंडिगो की हालत बदहाल है. इंडिगो के मुताबिक स्थिति ठीक होने में अभी 10 दिन और लगेंगे. 5 दिन से कम में तो कोई उम्मीद ही नहीं करें. लेकिन दूसरी तरफ उसकी बुकिंग जारी है. आज भी इंडिगो अगले 10 दिनों की बुकिंग ले रही है. अगर आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कहीं जाना चाहते हैं तो इंडिगो का टिकट आपको मिल जाएगा जबकि इंडिगो की तरफ से कहा जा चुका है कि हालात ठीक होने में 10 दिन लगेंगे. अब सोचिए, जब इंडिगो को खुद मालूम है कि वो अगले 10 दिनों तक ठीक से फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकती तो वो टिकट बेचकर यात्रियों को परेशान क्यों कर रही है. इसका नतीजा ये निकलेगा कि आखिरी मिनट में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल करेगी और यात्री परेशान होते रहेंगे. यानी आप इंडिगो का टिकट लेंगे लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पता चलेगा कि आपकी फ्लाइट कैंसल हो गई है. इंडिगो का ये संकट देश के लिए एक सबक है. जिस तरह एक एयरलाइंस ने बाजार पर अपनी पकड़ का दुरुपयोग किया है, वो चिंता की बात है. आम लोगों को छोटी सी गलती पर भी सजा मिलती है, सड़क पर ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करने पर चालान किया जाता है, यहां तो हवाई ट्रैफिक और लाखों यात्रियों का सवाल है. इंडिगो को इसकी सजा कब मिलेगी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Naveen Sheoran

