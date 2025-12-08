Advertisement
trendingNow13033825
Hindi Newsदेश

सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग; 569.65 करोड़ का दिया रिफंड

Indigo To Return Luggage Of Passengers: एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कई दिनों तक लोगों को मुसीबत में डालकर अब उनका लगेज लौटाने और रिफंड का प्रोसेस शुरु कर दिया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 08, 2025, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग; 569.65 करोड़ का दिया रिफंड

Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन के चलते पिछले कुछ दिनों से हवाई यात्रा कर रहे लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है. एयरलाइन कंपनी ने बड़े पैमाने में कई यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल की और कईयों की फ्लाइट डीले की. वहीं अब बताया जा रहा है कि यह क्राइसिस धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है. कैंसिल फ्लाइट की संख्या में भी कमी देखने को मिली है. वहीं एयरलाइन ने लोगों के सामान लौटाने और रिफंड का प्रोसेस भी शुरु कर दिया है. 

लौटाए यात्रियों के बैग 

बता दें कि इस गंभीर संकट में लगभग 9 हजार यात्रियों के सामान अटक गए थे, जिनमें से अबतक 4500 बैग लौटा दिए गए हैं. वहीं कंपनी ने बाकी बचे सभी बैग्स को अगले 36 घंटों के अंदर वापस लौटाने का टारगेट सेट किया है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में कैंसिल फ्लाइट्स के लिए रिफंड प्रोसेस भी शुरु कर दिया गया है. बता दें कि 1-7 दिसंबर 2025 के बीच 5.86 लाख PNR कैंसिल हुए. इसके लिए यात्रियों को 569.65 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं.   

ये भी पढ़ें- यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर; फिर भी बैठने दूर-दूर से आते हैं लोग    

Add Zee News as a Preferred Source

शुरु किया रिफंड प्रोसेस 

बता दें कि 21 नवंबर 2025 से अबतक 9.55 लाख PNR कैंसिल हुए हैं, जिनमें से इंडिगो 827 करोड़ रुपये का रिफंड दे चुकी है. बता दें कि एयरलाइन 8 दिसंबर 2025 से अपनी सर्विस को सामान्य करने पर काम कर रही है, हालांकि अभी भी कुछ स्थिति सामान्य नहीं देखी गई है. कंपनी की ओर से 8 दिसंबर 2025 तक 1802 फ्लाइट्स चालू करने की प्लानिंग की गई है. इसमें से तकरीबन 500 फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी. 

ये भी पढ़ें- अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम; कैसे कर पाएंगे रूम बुक?  

शुरु किया फ्लाइट ऑपरेशन 

इंडिगो 138 में से 137 डेस्टिनेशन पर अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है. एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है. कंपनी का कहना है कि CMG की ओर से दिन-रात काम किया जा रहा है ताकि स्थिति को जल्दी सामान्य किया जा सके. बता दें कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो को लेकर एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है.    

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

IndiGo crisis

Trending news

सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
IndiGo crisis
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
aap
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
Jammu And Kashmir AQI
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल