सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग; 569.65 करोड़ का दिया रिफंड

Indigo To Return Luggage Of Passengers: एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कई दिनों तक लोगों को मुसीबत में डालकर अब उनका लगेज लौटाने और रिफंड का प्रोसेस शुरु कर दिया है.
Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइन के चलते पिछले कुछ दिनों से हवाई यात्रा कर रहे लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है. एयरलाइन कंपनी ने बड़े पैमाने में कई यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल की और कईयों की फ्लाइट डीले की. वहीं अब बताया जा रहा है कि यह क्राइसिस धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है. कैंसिल फ्लाइट की संख्या में भी कमी देखने को मिली है. वहीं एयरलाइन ने लोगों के सामान लौटाने और रिफंड का प्रोसेस भी शुरु कर दिया है.
बता दें कि इस गंभीर संकट में लगभग 9 हजार यात्रियों के सामान अटक गए थे, जिनमें से अबतक 4500 बैग लौटा दिए गए हैं. वहीं कंपनी ने बाकी बचे सभी बैग्स को अगले 36 घंटों के अंदर वापस लौटाने का टारगेट सेट किया है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में कैंसिल फ्लाइट्स के लिए रिफंड प्रोसेस भी शुरु कर दिया गया है. बता दें कि 1-7 दिसंबर 2025 के बीच 5.86 लाख PNR कैंसिल हुए. इसके लिए यात्रियों को 569.65 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं.
बता दें कि 21 नवंबर 2025 से अबतक 9.55 लाख PNR कैंसिल हुए हैं, जिनमें से इंडिगो 827 करोड़ रुपये का रिफंड दे चुकी है. बता दें कि एयरलाइन 8 दिसंबर 2025 से अपनी सर्विस को सामान्य करने पर काम कर रही है, हालांकि अभी भी कुछ स्थिति सामान्य नहीं देखी गई है. कंपनी की ओर से 8 दिसंबर 2025 तक 1802 फ्लाइट्स चालू करने की प्लानिंग की गई है. इसमें से तकरीबन 500 फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी.
इंडिगो 138 में से 137 डेस्टिनेशन पर अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है. एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है. कंपनी का कहना है कि CMG की ओर से दिन-रात काम किया जा रहा है ताकि स्थिति को जल्दी सामान्य किया जा सके. बता दें कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो को लेकर एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है.
