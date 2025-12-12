Advertisement
Hindi NewsदेशIndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर बर्खास्त... 200 से ज्यादा उड़ानें होंगी रद्द

IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त... 200 से ज्यादा उड़ानें होंगी रद्द

DGCA IndiGo action: यात्रियों को हुई भारी असुविधा के बाद DGCA ने इंडिगो की सुरक्षा निगरानी करने वाले चार इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया और एयरलाइन के परिचालन में 10 फीसदी की कटौती का आदेश दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:59 PM IST
DGCA IndiGo action: भारत के DGCA ने इंडिगो एयरलाइन के परिचालन और सुरक्षा की निगरानी करने वाले चार फ्लाइट इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया है. यह कार्रवाई उनकी निरीक्षण और निगरानी में लापरवाही बरतने के कारण की गई है. इंडिगो पिछले कुछ समय से बड़े संकट में है. पायलट दल के प्रबंधन में कमी और सुरक्षा नियमों को लागू करने में विफलता के कारण इस महीने एयरलाइन को हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं, जिससे देश भर में हजारों यात्री फंसे रह गए थे.

DGCA की कड़ी निगरानी
DGCA ने अब एयरलाइन के गुड़गांव स्थित कार्यालय में दो टीमें तैनात कर दी हैं. ये टीमें चालक दल के उपयोग, रिफंड और बाकी काम की निगरानी करेंगी और शाम 6 बजे तक नियामक को दैनिक रिपोर्ट सौंपने का काम करेगी. पहली टीम का काम काम ये है कि वो बेड़े की संख्या, पायलटों की संख्या, चालक दल के उपयोग के घंटे, प्रशिक्षण ले रहे क्रू, और क्रू की कमी के कारण रद्द उड़ानों पर नजर रखने का काम करेगी. वहीं दूसरी टीम का काम ये है कि वो यात्रियों की समस्याओं पर ध्यान देगी, जैसे रिफंड की स्थिति, सरकारी नियमों के तहत यात्रियों को दिया जाने वाला मुआवजा, समय पर उड़ान भरना, और खोए हुए सामान को वापस करने का काम करेंगे.

IndiGo के ऑपरेशन पर लगाम
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को अपने परिचालन में 10 फीसदी की कटौती करने का निर्देश दिया गया है. एयरलाइन रोजाना लगभग 2,200 उड़ानें संचालित करती है, जिसका मतलब है कि 10 फीसदी कटौती से 200 से अधिक उड़ानें रद्द हों जाएंगी

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इंडिगो के आंतरिक कुप्रबंधन और खराब संचार के कारण यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि परिचालन को स्थिर करने के लिए उड़ानों को कम करना जरूरी है.

यात्रियों को मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो ने घोषणा की है कि 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान हवाई अड्डों पर गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को 10000  रुपये तक दिए जाएंगे. एयरलाइन ने कहा कि यह वाउचर वे अपनी किसी भी भविष्य की इंडिगो यात्रा के लिए अगले 12 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. यह मुआवजा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत दिए जाने वाले 5,000 से 10,000 रुपये के मुआवजे के अलावा होगा.

