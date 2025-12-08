'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग, जानिए क्या कहा?

Indigo Crisis on Supreme Court: इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा इंडिगो संकट की है, क्योंकि देश की यह सबसे बड़ी एयरलाइन बड़ी उथल-पुथल से गुजर रही है. पिछले करीब 40 दिनों से उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है. यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं. इंडिगो एयरलाइन के बढ़ते संकट का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है. हालांकि शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया.

शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले में फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि लाखों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कई लोगों के जरूरी काम भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार पहले ही मामले को देख रही है, इसलिए अभी उसे ही स्थिति संभालने दी जाए. अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि हम हम एयरलाइन नहीं चला सकते. अदालत ने इस मु्द्दे पर तुरंत सुनवाई का आदेश नहीं दिया है. अब याचिका को नियमित प्रक्रिया के अनुसार ही सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है.

याचिका में क्या कहा गया था?

याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र मिश्रा का कहना था कि देशभर में 2500 से अधिक उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मच गई है और अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने दोहराया कि केंद्र पहले ही सक्रिय है और समय रहते कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए इस चरण पर न्यायपालिका को शामिल होने की जरूरत नहीं है.

CJI सूर्यकांत बोले- हम एयरलाइन नहीं चला सकते

याचिका का उल्लेख किए जाने पर CJI सूर्यकांत ने कहा 'यह बहुत गंभीर मामला है. लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं. कई यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. हम एयरलाइन नहीं चला सकते, लेकिन हमें पता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है.'

