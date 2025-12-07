Indigo Crisis: ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार? DGCA के नोटिस के समझें मायने

Can Indian government remove foreign CEO: इंडिगो एयरलाइंस की देशभर में फ्लाइट लगातार कैंसल हो रही हैं, जिससे पूरे देश में हवाई यात्रा करने वाले लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति मची है. सोशल मीडिया पर कंपनी के प्रति लोगों का जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है. जिसके बाद इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) ने अपनी सफाई भी पेश की है. हालांकि न तो यात्री और न ही सरकार उनकी इस सफाई से संतुष्ट हैं. सरकार और एविएशन रेगुलेटर DGCA इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या किसी विदेशी नागरिक को इस तरह के अहम पद पर बने रहने दिया जाए या नहीं.

भारत में एविएशन नियमों के मुताबिक, अगर किसी एयरलाइन में CEO, COO या अन्य बड़े पदों पर कोई विदेशी नागरिक नियुक्त होता है तो उसे भारत के गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना जरूरी होता है. यह क्लीयरेंस एक तरह की सरकारी अनुमति होती है. जिससे यह तय होता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील पद पर काम करने के लिए सही है या नहीं.

क्लीयरेंस के बिना काम नहीं कर सकते विदेशी

अगर यह क्लीयरेंस नहीं मिलती, तो वह व्यक्ति उस पद पर न तो जॉइन कर सकता है और न ही काम जारी रख सकता है. यानी सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह ऐसे विदेशी अफसरों को रोक सके या हटवा सके.

रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को शो-कॉज नोटिस भेजा है. यह नोटिस 6 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था. इस नोटिस में साफ कहा गया है कि इंडिगो की कई फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हो गईं या बहुत ज्यादा लेट हो गईं. इस वजह से हजारों यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. लोगों को घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहना पड़ा. कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट गईं और हजारों लोगों की योजनाएं खराब हो गईं.

DGCA के नोटिस में क्या लिखा

DGCA के मुताबिक, इस अव्यवस्था की बड़ी वजह यह थी कि एयरलाइन ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को सही ढंग से लागू करने की तैयारी नहीं की. इन नियमों के तहत पायलट और क्रू मेंबर्स के काम करने के समय को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. जिससे उन्हें कम थकान का सामना करना पड़े और यात्रियों की सुरक्षा भी बनी रहे.

आरोप है कि इंडिगो ने इन नए नियमों के हिसाब से जरूरी पायलट, क्रू और शेड्यूलिंग की तैयारी समय से नहीं की. इसी वजह से बड़ी संख्या में फ्लाइट्स प्रभावित हुईं.

DGCA ने अपने नोटिस में साफ तौर पर कहा कि यह सिर्फ छोटी गलती नहीं, बल्कि प्लानिंग और मैनेजमेंट की बड़ी नाकामी है. इस नोटिस में सीधे तौर पर CEO पीटर एल्बर्स को जिम्मेदार ठहराया है. DGCA का कहना है कि एयरलाइन के स्मूथ संचालन की जिम्मेदारी CEO की होती है. इसके बावजूद उन्होंने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई.

जवाब देने के लिए मिला केवल 1 दिन का समय

पीटर एल्बर्स को इस नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया है. यह बहुत सख्त समय सीमा मानी जाती है. आमतौर पर ऐसा तब ही होता है, जब मामला काफी गंभीर हो. अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर DGCA को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगता तो आगे क्या हो सकता है?

एविएशन एक्सपर्टों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में मामला नागरिक उड्डयन मंत्रालय तक जा सकता है. वहां से इसे गृह मंत्रालय को भेजा जा सकता है. इसके बाद पीटर एल्बर्स की सिक्योरिटी क्लीयरेंस की समीक्षा हो सकती है. अगर MHA उनकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस वापस ले लेता है या रिन्यू नहीं करता, तो वे भारत में CEO के पद पर बने नहीं रह पाएंगे.

हालांकि अभी तक भारत में ऐसा कोई सार्वजनिक मामला सामने नहीं आया है, जिसमें किसी चल रहे CEO को बीच में सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द होने की वजह से हटाया गया हो. लेकिन नियमों के हिसाब से ऐसा किया जाना संभव है. ऐसा भी नहीं है कि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ हो.

सरकार के हाथ में बड़ी पावर

भारत के एविएशन सेक्टर में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. जब विदेशी अफसरों की नियुक्ति सिक्योरिटी क्लीयरेंस की वजह से अटक गई थी. वर्ष 2018-19 में जेट एयरवेज के संकट के दौरान कुछ विदेशी अधिकारियों की सिक्योरिटी क्लीयरेंस सरकार ने लंबे समय तक रोक ली थी.

इसी तरह एयरएशिया इंडिया में भी कई विदेशी अधिकारियों को तब तक जिम्मेदारी नहीं दी गई, जब तक उन्हें MHA से मंजूरी नहीं मिली. एयर इंडिया में भी कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स को इसी कारण से जॉइन नहीं करने दिया गया और उनकी जगह भारतीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई.

इन सभी मामलों से यह साफ होता है कि भले ही अब तक किसी CEO को बीच कार्यकाल में सिक्योरिटी क्लीयरेंस की वजह से हटाया न गया हो, लेकिन सरकार के पास ऐसा करने की पूरी ताकत और कानूनी अधिकार मौजूद है. फिलहाल सबकी नजर DGCA की अगली कार्रवाई पर टिकी है और यह देखा जा रहा है कि पीटर एल्बर्स अपने बचाव में क्या जवाब देते हैं और सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है.

कंपनी में हड़बड़ाहट की स्थिति

उधर सरकार के संभावित एक्शन को लेकर इंडिगो एयरलाइन को संचालित करने वाले इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) में भी हलचल मची है. इंडिगो के निदेशक मंडल ने जिस दिन फ्लाइट रद्द होने और देरी की समस्या शुरू हुई, उसी पहले दिन बैठक की. इस बैठक में निदेशकों को प्रबंधन की ओर से संकट की प्रकृति और गंभीरता के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग दी गई.

इस बैठक के बाद केवल निदेशक मंडल के सदस्यों की एक बंद कमरे की बैठक हुई, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) गठित करने का निर्णय लिया गया. इस ग्रुप में कंपनी के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता, निदेशक ग्रेग सारेट्स्की, माइक व्हिटेकर, अमिताभ कांत और सीईओ पीटर एल्बर्स शामिल हैं.

यह ग्रुप नियमित रूप से बैठक कर रहा है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके. साथ ही प्रबंधन की ओर से उठाए जा रहे कदमों की लगातार जानकारी ली जा सके, जिससे जल्द से जल्द सामान्य परिचालन बहाल हो सके. इसके अलावा, CMG के सदस्य न होने वाले निदेशकों के साथ भी कई टेलीफोनिक चर्चाएं हुई हैं.

कंपनी प्रवक्ता ने बयान जारी कर दी सफाई

कंपनी प्रवक्ता की ओर से जारी बयान के अनुसार, इन सभी बैठकों और बातचीत का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे ग्राहकों और अन्य हितधारकों की असुविधा को यथासंभव जल्दी दूर करना है. जिससे पूरे नेटवर्क में परिचालन की स्थिरता शीघ्र बहाल की जाए.

प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी का निदेशक मंडल ग्राहकों के सामने आ रही चुनौतियों का पूरा ध्यान रख रहा है. साथ ही संकट की इस अवधि में रद्दीकरण पर पूरा रिफंड और रद्दीकरण/री-शेड्यूलिंग पर शुल्क माफी जैसे उपाय सुनिश्चित कर रहा है.

बताते चलें कि इंडिगो एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन अब तक रास्ते पर नहीं आ पाया है. मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो आज यानी 7 दिसंबर को एयरपोर्ट पर कुल इंडिगो की कुल 112 फ्लाइट रद्द हुईं. इनमें से 56 फ्लाइट आने वाली थीं और 56 फ्लाइट जाने वाली थीं.