मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, एयर इंडिया-इंडिगों समेत ये एयरलाइंस चलाएंगी राहत ऑपरेशन; कब चालू होंगी फ्लाइट्स?

Evacuation Flights For Indian Cities: जंग की स्थिति में खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित देश वापसी के लिए कई एयरलाइन कंपनियों ने अहम कदम उठाए हैं. इंडिगो जल्द ही 10 रिलीफ फ्लाइट्स चालू करने वाला है.
Trending Photos
Evacuation For Indians In Middle East: इजरायल और अमेरिका की ओर से बीते दिनों ईरान पर संयुक्त मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया. इसके बाद से तेहरान काफी बैखलाया हुआ है और उसने इजरायल के साथ ही UAE, बहरीन, कतर और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है. कई भारतीय नागरिक इन खाड़ी देशों में फंसे हैं. ऐसे में उन्हें वहां से निकालने के लिए कई एयरलाइंस कंपनियों ने अहम कदम उठाए हैं.
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने 3 मार्च 2026 को सऊदी अरब के जेद्दा से भारत के मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे कई शहरों के लिए 10 रिलीफ फ्लाइट्स ऑपरेट करने की योजना बनाई है. मंत्रालय का कहना है कि वह खाड़ी देशों के कुछ हिस्सों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नजर बनाए हुए है. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,' इंडिगो ने फंसे हुए यात्रियों की वापसी को आसान बनाने के लिए 3 मार्च 2026 को जेद्दा से भारत के लिए 10 स्पेशल ऑपरेशन की योजना बनाई है. यह जरूरी मंजूरी और मौजूदा एयरस्पेस की स्थितियों पर निर्भर करेगा. इंडिगो यात्रियों की सुविधा के लिए जेद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है.'
ये भी पढ़ें- 'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर रैली में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह, चुनाव से पहले इन बड़ी-बड़ी योजनाओं का किया ऐलान
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की प्रमुख एयरलाइन कंपनी एतिहाद एयरवेज ने UAE में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए 4 इवैकुएशन फ्लाइट्स ऑपरेट कीं, जो रविवार (1 मार्च 2026) को अबू धाबी से मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि और दिल्ली पहुंची. इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी 3 मार्च 2026 को ओमान के मस्कट से अपनी सेवाएं शुरू करने की बात कही है. वह कोझिकोड, दिल्ली, कोच्चि, मुंबई, तिरुचिरापल्ली और मंगलुरु के लिए सेवाएं बहाल करेगी. एयर इंडिया की पहली फ्लाइट मस्कट 10 बजर 25 मिनट पर तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना होगी.
ये भी पढे़ं- जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, सीएम मान ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर; कहा- घबराने की जरूरत नहीं है
मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइन कंपनियों ने कई खाड़ी देशों के लिए अपनी रेगुलर फ्लाइट्स को 3 मार्च 2026 तक स्थगित कर दी है. वहीं भारत सरकार और विदेश मंत्रालय सऊदी अरह के जेद्दा और कई खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ वहां फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं. बता दें कि इससे पहले भारत साल 2023 में 'ऑपरेशन अजय' और साल 2025 में 'ऑपरेशन सिंधु' के तहत जंग की स्थिति में इजरायल-ईरान में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.