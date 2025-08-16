फिर हुई टक्कर! मुंबई भारी बारिश के बीच टकराया इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा

Indigo: शनिवार की सुबह मुंबई में लैंडिंग के दौरान इंडिगो एयरबस A321 (VT-ICM) का पिछला हिस्सा टकरा गया. यह विमान बैंकॉक से 6E 1060 के रूप में उड़ान भर रहा था और जब विमान का पिछला हिस्सा टकराया, तब उसने लो-लेवल गो-अराउंड (लैंडिंग रद्द) किया. विमान सुबह 3 बजे के बाद दूसरी कोशिश में सुरक्षित रूप से उतर गया. इंडिगो के A321 बेड़े में लगभग दो वर्षों में यह सातवीं बार हुआ है, और यह मुद्दा DGCA ने एयरलाइन के समक्ष उठाया है.

इंडिगो की तरफ से क्या बयान आया?

इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा,'16 अगस्त 2025 को मुंबई में प्रतिकूल मौसम की वजह से कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय इंडिगो एयरबस A321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया. इसके बाद विमान ने एक और उड़ान भरी और सुरक्षित रूप से उतर गया. मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान का संचालन फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक जांच/मरम्मत और नियामक मंजूरी ली जाएगी. इंडिगो में हमारे ग्राहकों, चालक दल और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम इस घटना के कारण अपने संचालन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.'

IndiGo Spokesperson says, "On August 16, 2025, an IndiGo Airbus A321 aircraft tail touched the runway while executing a low-altitude go-around due to unfavourable weather conditions in Mumbai. Thereafter, the aircraft carried out another approach and landed safely. Following the… pic.twitter.com/hw2JWlJAvr — ANI (@ANI) August 16, 2025

इंडिगो को लग चुका है 30 लाख का जुर्माना

इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले भी ऐसा कई घटनाएं हो चुकी हैं. जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने छह महीने की अवधि में चार बार विमान के पिछले हिस्से से टकराने के लिए इंडिगो पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

क्यों टकरा जाता है विमान का पिछला हिस्सा?

एक जानकारी के मुताबिक इस तरह के हादसे को 'टेल स्ट्राइक' कहा जाता है और तब होता है जब किसी हवाई जहाज का पिछला धड़ (पूंछ) टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान रनवे के संपर्क में आता है. टेल स्ट्राइक की ज्यादातर घटनाएं लैंडिंग के समय होती हैं. टेल स्ट्राइक ज्यादातर मानवीय भूल के नतीजे में होती हैं, हालांकि पर्यावरणीय कारक, जैसे तेज हवाएं, इस घटना की संभावना को बढ़ा सकते हैं.'