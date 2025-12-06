IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा से CSMT के बीच चला दी स्पेशल ट्रेन

IndiGo flight: इस स्पेशल ट्रेन के अंदर एक एसएलआरडी, चार जनरल, 6 स्लीपर, 2 एसी-III इकोनॉमी, 4 एसी-III, 2 एसी-II, 1 एसी-I तथा जनरेटर कार सहित कुल 21 कोच की सुविधा रेलवे की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी.
Trending Photos
Howrah to CSMT special train: इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइटें रद्द होने के चलते परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत भरी खबर दी है. रेलवे की तरफ से यात्रियों को तत्काल निकालने और उन्हें कंफर्म बर्थ देने के योजना बनाई है. इसी के तहत यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे की तरफ से हावड़ा–सीएसएमटी के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 02870 हावड़ा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 6 दिसम्बर शनिवार को और गाड़ी संख्या 02869 सीएसएमटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन सीएसएमटी से 8 दिसम्बर यानि कि सोमवार को चलेगी.
13 बजकर 55 मिनट पर चली ट्रेन
रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों के ठहराव के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, और दुर्ग के अलावा गोंदिया स्टेशनों को चुना है. गाड़ी संख्या 02870, 6 दिसम्बर को हावड़ा से 13 बजकर 55 मिनट पर रवाना होगी और 15 बजकर 30 मिनट पर खड़गपुर पहुंचेगी. जहां से 15 बजकर 35 मिनट पर चलकर 17 बजकर 23 मिनट पर टाटानगर पहुंचेगी. जहां से 17 बजकर 28 मिनट चलकर राउरकेला 19 बजकर 52 मिनट पर पहुंचेगी. जिसके बाद आगे की दूरी पूरी करने के लिए विशेष ट्रेन 20 बजे चलेगी और झारसुगुड़ा 22 बजकर 3 मिनट पर पहुंचेगी.
यात्रियों को मिलेगी सहायता
बिलासपुर के लिए 22 बजकर 5 मिनट पर चलेगी और दूसरे दिन रविवार को 01 बजकर 15 मिनट पर पहुंचेगी. यहां 10 मिनट रुकने के बाद सुबह 3 बजकर 15 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी. ट्रेन को समय से यात्रा पूरी करने के लिए इसके स्टोप में कम समय दिया गया है. इसके चलते यह ट्रेन 3 बजकर 20 मिनट से चलकर सुबह 4 :15 पर दुर्ग पहुंचेगी. जहां से 4:20 पर रवानगी लेते हुए गोंदिया स्टेशन पर 06:05 पर पहुंचेगी. ऐसी ही लगातार अपनी स्पीड को बनाए रखते हुए विशेष ट्रेन नागपुर 08.10 बजे, बडनेरा 11.10 बजे, अकोला 12.10 बजे, भुसावल 14.50 बजे, नासिक रोड 18.30 बजे और कल्याण 22.05 बजे के अलावा 23 बजकर 45 मिनट पर सीएसएमटी पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन के अंदर एक एसएलआरडी, चार जनरल, 6 स्लीपर, 2 एसी-III इकोनॉमी, 4 एसी-III, 2 एसी-II, 1 एसी-I तथा जनरेटर कार सहित कुल 21 कोच की सुविधा रेलवे की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी.
यह भी पढ़ें: 'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करना है BJP का मकसद...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी? किस पर उतारा गुस्सा?
इनपुट--आईएएएनएस
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.