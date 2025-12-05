इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से मचा हड़कंप! भाजपा सांसदों ने की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- ‘यात्रियों को मिले मुआवजा’

Indigo Flight Status Today: भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ‘यह काफी गंभीर मामला है. देश में हजारों लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है. यात्री दस घंटे या उससे ज्यादा समय तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे. आगे उन्होंने इंडिगो के खिलाफ जरूर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मेरी अपील नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से है कि वे इस मामले में तुरंत हाई-लेवल जांच करें और इंडिगो से जवाब मांगें.

प्रवीण खंडेलवाल की मांग

खंडेलवाल ने यह भी मांग रखी कि इंडिगो को उन सभी लोगों को मुआवजा देना चाहिए, जिन्हें इंडिगो की वजह से इस परेशानी का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि यह अपने आप में काफी बड़ा विषय है. पिछले दो दिनों में जिस तरह फ्लाइट रद्द हुईं, उससे लाखों लोगों को रोजगार और बड़े तौर पर आर्थिक हानि हुई है."

सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जताई चिंता

बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने भी इंडिगो फ्लाइट्स के रद्द और उनमें देरी होने पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि देश में इंडिगो एक महत्वपूर्ण एयरलाइन है. इंडिगो की सेवा और सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन अभी फ्लाइट में जो परेशानी आ रही हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए. मेरे हिसाब से इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें यात्रियों की सुविधा के लिए काम करना चाहिए. नागरिक उड्डयन विभाग के साथ इंडिगो के अधिकारियों को कदम उठाने चाहिए जिससे व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जा सके.

सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने भी प्रतिक्रिया

इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल और उनमें देरी पर भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और मैं आज इस बारे में बात भी करूंगा. हमारी सरकार हमेशा जनता के हितों के लिए खड़ी रही है और आगे भी रहेगी.

इनपुट-आईएएनएस

