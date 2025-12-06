IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; आखिर कब संभलेगा ये बवाल

IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो की उड़ानों में लगातार देरी और रद्द होने से अहमदाबाद सहित देशभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई, कई लोग रोते और गुस्सा करते नजर आए.
IndiGo Flight Cancellations: शनिवार सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के लगातार रद्द होने और देरी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, देशभर में जारी इस परिचालन गड़बड़ी के चलते एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें, यात्रियों में गुस्सा और कई लोगों को निराशा में रोते हुए देखा गया है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देशव्यापी देरी और रद्द होने की घटनाओं के बाद तुरंत प्रभाव से अपने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियमों को अस्थायी रूप से रोक दिया है.
अहमदाबाद में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द
अकेले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, शनिवार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच, सात आने वाली और बारह जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं. सेवाओं में रुकावट के कारण काउंटरों पर भारी भीड़ जमा हो गई और यात्रियों में निराशा फैल गई क्योंकि उन्हें यात्रा के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था.
छात्रों का बड़ा मौका छूटा
इस गड़बड़ी का शिकार हुए महर्षि जानी ने रोते हुए बताया कि उड़ान रद्द होने के कारण वह और उनकी टीम एक बड़े अवसर से चूक गए हैं. उन्होंने बताया, "हमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए चुना गया था. हमें अपनी प्रस्तुति देने के लिए गुवाहाटी जाना था, लेकिन उड़ान रद्द हो गई. ट्रेन से जाने में तीन दिन लगेंगे, इसलिए अब कोई विकल्प नहीं बचा है. हमारी 6-7 महीने की मेहनत बेकार चली गई."
एक अन्य यात्री, इखलाक हुसैन, जो जेद्दाह से आए थे और लखनऊ जा रहे थे, ने बताया कि वह पिछले 2 दिनों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उनकी उड़ान लगातार लेट हो रही है. भुवनेश्वर से यात्रा कर रही एक अन्य यात्री ने भी अपना दुखड़ा सुनाया. उन्होंने कहा कि फ्लाइट की स्थिति जानने के लिए घंटों इंतजार करने के बावजूद उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, और इंडिगो ने उन्हें बेंगलुरु से वियतनाम के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ने के लिए किसी भी फ्लाइट में सीट नहीं दी है.
सरकार ने दिया तुरंत सुधार का निर्देश
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो और अन्य एयरलाइनों को तुरंत उड़ान शेड्यूल को ठीक करने और सेवाओं को स्थिर करने का निर्देश दिया है.
मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सभी उड़ानें आज आधी रात से सामान्य होने लगेंगी. रद्द हुई उड़ानों के टिकट का पूरा रिफंड ऑटोमैटिक रूप से मिलेगा. फंसे हुए यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी. विलंबित उड़ानों के यात्रियों को जलपान और अन्य जरूरी सामान दिए जाएंगे. वरिष्ठ नागरिकों को लाउंज एक्सेस दिया जाएगा ताकि उन्हें परेशानी न हो. सरकार ने कहा है कि वह यात्रियों की दिक्कतों को लेकर पूरी तरह से सजग है और उड़ानों को सामान्य करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं.
यह खबर विमान यात्रियों के लिए एक गंभीर चुनौती को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि डीजीसीए के नियमों में छूट के बावजूद स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है.
