IndiGo Flight News: संसद में उठा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने मुद्दा, नागरिक उड्डयन मंत्री से मांगा जवाब

IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो एयरलाइन का संकट गहराता जा रहा है. दिल्ली से लेकर मुंबई तक हवाई सेवा एक तरह से ठप है. यात्री परेशान हो रहे हैं. एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें लगी हैं. दिल्ली ही नहीं बेंगलुरू, हैदराबाद, श्रीनगर समेत देशभर के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं. बीते दो दिनों के दौरान एयरलाइन की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं. अचानक फ्लाइट्स रद्द होने से लोगों में गुस्सा है. ये मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में भी उठाया गया.

विपक्षी सांसदों ने देश के कई घरेलू हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का विषय संसद में उठाया. इधर इंडिगो संकट पर खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं. खबर आ रही है कि वो इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायुडू से रिपोर्ट लेंगे.

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी परेशानी है. एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट गुरुवार को रद्द हुई हैं. उससे भी पहले दिन भी रद्द हुई थीं. उन्होंने सदन में कहा कि कई लोगों ने पहले से ही अपने प्रोग्राम तय कर रखे हैं, जिसके लिए उन्हें यात्रा करनी है, लेकिन उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं. शुक्रवार को कई सांसद भी अपने क्षेत्रों में वापस जाना चाहेंगे, इसलिए यह उनके लिए भी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सोमवार को कई सांसद वापस सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए लौटेंगे, लेकिन फ्लाइट रद्द होना एक समस्या है.

Add Zee News as a Preferred Source

विपक्ष ने पूछा कब तक होगा समाधान?

प्रमोद तिवारी का कहना था कि यह समस्या मोनोपोली के कारण खड़ी हुई है. एक फ्लाइट को पूरी तरह मोनोपोली करने से यह समस्या उत्पन्न हुई है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री सदन को अवगत करा दें कि इस समस्या का समाधान कब तक होगा.

#WATCH | Delhi | On IndiGo facing nationwide flight delays and cancellations, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "I have submitted a calling attention. I was hoping that the civil aviation minister would give information in the Parliament yesterday itself, but… pic.twitter.com/UkLx3U3Jef — ANI (@ANI) December 5, 2025

इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोगों को देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है. उन्होंने बताया कि सदन में आने से पहले उन्होंने इस संबंध में नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले पर बात की है. नागरिक विमानन मंत्री से इस संबंध में कहा गया है कि संसद सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी जा सके.

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा?

वहीं, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यह मुद्दा उठाया. शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है. यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट्स कैंसिलेशन को लेकर है. सांसदों का कहना है कि यह विषय काफी गंभीर रूप ले चुका है. प्रतिदिन सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि उन्होंने राज्यसभा के नियम 180 के अंतर्गत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है. उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि उन्हें कल ही संसद में इस विषय पर आधिकारिक जानकारी मिलने की उम्मीद थी. उन्हें आशा थी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इस मुद्दे पर जानकारी साझा करेंगे. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने बीती रात एक बैठक में आवश्यक निर्देश जारी किए, बावजूद इसके अभी भी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो ऐसे में इन निर्देशों का क्या मतलब रह जाता है?

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 3 बजे तक अपनी सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं. गौरतलब है कि इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली से बेंगलुरु-मुंबई किराया ₹1 लाख! इंडिगो संकट से यात्रियों में हड़कंप, जानिए किस रूट पर कितना है किराया?