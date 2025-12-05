Advertisement
trendingNow13030179
Hindi Newsदेश

IndiGo Flight News: संसद में उठा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने मुद्दा, नागरिक उड्डयन मंत्री से मांगा जवाब

IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो ने दो दिनों में लगभग 500 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं. इससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई. इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा है कि इसका क्या समाधान है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार मामले की जांच कर रही है और विमानन मंत्री जल्द पूरी जानकारी देंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IndiGo flight cancellations
IndiGo flight cancellations

IndiGo Flight Cancellations: इंडिगो एयरलाइन का संकट गहराता जा रहा है. दिल्ली से लेकर मुंबई तक हवाई सेवा एक तरह से ठप है. यात्री परेशान हो रहे हैं. एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें लगी हैं. दिल्ली ही नहीं बेंगलुरू, हैदराबाद, श्रीनगर समेत देशभर के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं. बीते दो दिनों के दौरान एयरलाइन की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं. अचानक फ्लाइट्स रद्द होने से लोगों में गुस्सा है. ये मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में भी उठाया गया.

विपक्षी सांसदों ने देश के कई घरेलू हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का विषय संसद में उठाया. इधर इंडिगो संकट पर खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं. खबर आ रही है कि वो इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायुडू से रिपोर्ट लेंगे. 

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी परेशानी है. एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट गुरुवार को रद्द हुई हैं. उससे भी पहले दिन भी रद्द हुई थीं. उन्होंने सदन में कहा कि कई लोगों ने पहले से ही अपने प्रोग्राम तय कर रखे हैं, जिसके लिए उन्हें यात्रा करनी है, लेकिन उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं. शुक्रवार को कई सांसद भी अपने क्षेत्रों में वापस जाना चाहेंगे, इसलिए यह उनके लिए भी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सोमवार को कई सांसद वापस सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए लौटेंगे, लेकिन फ्लाइट रद्द होना एक समस्या है.

Add Zee News as a Preferred Source

विपक्ष ने पूछा कब तक होगा समाधान?

प्रमोद तिवारी का कहना था कि यह समस्या मोनोपोली के कारण खड़ी हुई है. एक फ्लाइट को पूरी तरह मोनोपोली करने से यह समस्या उत्पन्न हुई है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री सदन को अवगत करा दें कि इस समस्या का समाधान कब तक होगा.

इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोगों को देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है. उन्होंने बताया कि सदन में आने से पहले उन्होंने इस संबंध में नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले पर बात की है. नागरिक विमानन मंत्री से इस संबंध में कहा गया है कि संसद सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी जा सके.

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा?

वहीं, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यह मुद्दा उठाया. शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है. यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट्स कैंसिलेशन को लेकर है. सांसदों का कहना है कि यह विषय काफी गंभीर रूप ले चुका है. प्रतिदिन सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि उन्होंने राज्यसभा के नियम 180 के अंतर्गत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है. उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि उन्हें कल ही संसद में इस विषय पर आधिकारिक जानकारी मिलने की उम्मीद थी. उन्हें आशा थी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इस मुद्दे पर जानकारी साझा करेंगे. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने बीती रात एक बैठक में आवश्यक निर्देश जारी किए, बावजूद इसके अभी भी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो ऐसे में इन निर्देशों का क्या मतलब रह जाता है?

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 3 बजे तक अपनी सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं. गौरतलब है कि इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली से बेंगलुरु-मुंबई किराया ₹1 लाख! इंडिगो संकट से यात्रियों में हड़कंप, जानिए किस रूट पर कितना है किराया?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Indigo flight

Trending news

आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद