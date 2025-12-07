Advertisement
रविवार को देशभर के एयरपोर्ट्स पर कैसे हैं हालात? एक क्लिक में जानिए दिनभर का अपडेट

IndiGo flight cancellations live updates: बीता शुक्रवार इंडिगो के इतिहास का सबसे बुरा दिन था. कंपनी ने पायलट और क्रू की कमी के चलते करीब 1,600 फ्लाइट्स कैंसिल की थीं. तब पूरे देश में पैनिक देखने को मिला था. आज कैसी सिचुएशन रही आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:39 PM IST
IndiGo flight cancellations live updates: इंडिगो त्रासदी के चलते देशभर के एयरपोर्ट्स पर मचे हाहाकार के चलते बिगड़े हालात रविवार को आंशिक रूप से कुछ बेहतर नजर आए. वहीं इंडिगो एयरलाइंस से मिली जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर, 2025 दिन रविवार को एयरलाइन ने अपनी 2,300 डेली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में से 1,650 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है. इंडिगो ने ये भी बताया कि रविवार के लिए उसकी कुल 650 फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी.

हम धीरे-धीरे स्टेबल हो रहे: इंडिगो

एयरलाइन ने कहा कि पिछले पांच दिनों में भारी रुकावटों के बाद एयरलाइन का ऑपरेशन धीरे-धीरे स्टेबल हो रहा है. इंडिगो ने यह भी कहा कि उसे 10 दिसंबर तक नेटवर्क को स्टेबल करने की उम्मीद है, जबकि पहले ऐसी खबरें थीं कि हालात सामान्य होने में 15 दिसंबर तक का वक्त लग सकता है. कंपनी ने कहा, 'हम अपना स्ट्राइक रेट लगातार सुधार रहे हैं. एयरलाइन अपना फ्लाइट शेड्यूल फिर से शुरू करने और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम मजबूत करने में शानदार प्रोग्रेस कर रही है.'

शनिवार और 'ब्लैक फ्राइडे' से कितना सुधार?

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक, इंडिगो ने वीकेंड यानी बीते शनिवार को 6 मेट्रो एयरपोर्ट से अपने ऑन-टाइम परफॉर्मेंस में सुधार दिखाते हुए 20.7 फीसदी सुधार होने की ओर इशारा किया. वहीं शनिवार को कंपनी ने करीब 800 कैंसलेशन के मुकाबले करीब 1,500 फ्लाइट्स ऑपरेट कीं. हालांकि रुकावटों की वजह से पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसल हुईं और देरी हुई, जिससे लाखों पैसेंजर्स और उनके परिजनों को मुश्किल हुई.

इंडिगो प्रवक्ता ने रविवार की जानकारी साझा करते हुए अपने बयान में कहा था - 'हाल की ऑपरेशनल रुकावटों के बाद, इंडिगो कन्फर्म करता है कि हम अपने नेटवर्क में और भी बड़े और लगातार सुधार कर रहे हैं. रविवार को, हम 1,650 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए ट्रैक पर हैं. जो शुक्रवार को करीब 1,500 फ्लाइट्स थीं'.

आज कैसे हैं हालात?

इंडिगो के ऑपरेशन बढ़ाने के बावजूद दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स में पैसेंजर्स की भीड़ दिखी आज भी कई फ्लाइट्स डिले हुईं, यानी आज भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं. 

शुक्रवार एयरलाइन के इतिहास का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि क्रू की कमी के कारण उसने करीब 1,600 फ्लाइट्स कैंसिल की थीं. तब पूरे देश में पैनिक देखने को मिला था. ऐसे हालात कोर्ट के आदेश पर नए फ्लाइट ड्यूटी और रेस्ट पीरियड नॉर्म्स के दूसरे फेज के लागू होने के बाद बने थे. ये नॉर्म्स सभी डोमेस्टिक एयरलाइंस पर लागू होते हैं, लेकिन अब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन ने इंडिगो के लिए इन नियमों में ढील दी है.

