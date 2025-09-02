नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती, बाल-बाल बची पैसेंजर्स की जान
देश

नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती, बाल-बाल बची पैसेंजर्स की जान


Indigo Flight Emergency Landing: पक्षी के टकराने के कारण नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई. पायलट की समझदारी से सभी यात्री सुरक्षित हैं.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:40 PM IST
बीते कुछ समय में देशभर में विमानों में खराबी और दुर्घटनाग्रस्त होने के कई मामले सामने आए हैं. इस कड़ी में हाल ही में नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E812 की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है. बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद इंडिगो की फ्लाइट से पक्षी टकरा गया.

पायलट ने तत्काल इसकी सूचना दी और नागपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की गई. हवाई अड्डा प्राधिकरण के अनुसार, विमान में 160 से 165 यात्री सवार थे. फ्लाइट के पक्षी से टकराने के बाद तुरंत बाद ही पायलट ने नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई. सभी यात्री सुरक्षित हैं और कोई हताहत नहीं हुआ. इंडिगो के इंजीनियर विमान की जांच कर रहे हैं ताकि पक्षी से टकराने के प्रभाव और विमान की स्थिति का आकलन किया जा सके.

पुणे में घायल हुआ पायलट

9 अगस्त को पुणे जिले के बारामती उपखंड के कटफल गांव के पास एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय विमान ट्रेनिंग फ्लाइट पर था. विमान के पायलट शक्ति सिंह को मामूली चोटें आई थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लैंडिंग के दौरान विमान का अगला पहिया मुड़ गया था. वहीं कुछ का कहना है कि लैंडिंग के दौरान विमान का अगला टायर निकल जाने से विमान टैक्सी-वे से उतरकर किनारे घास में जा गिरा था.

जून में भी हुई थी इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

19 जून को दिल्ली से लेह जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6ई 2006 की तकनीकी कारणों से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी. इंडिगो की फ्लाइट में चालक दल के सदस्यों समेत करीब 180 लोग सवार थे. फ्लाइट ने दिल्ली से लेह के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लेह पहुंचने से कुछ देर पहले तकनीकी गड़बड़ी का पता चला. विमान लेह पहुंचने के कुछ ही देर बाद वापस लौट आया और सुरक्षित तरीके से दिल्ली में उतर गया. इससे पहले, दो जून को रांची में इंडिगो का एक विमान गिद्ध से टकराया था, जिसके कारण आपात लैंडिंग करानी पड़ी. पटना से कोलकाता वाया रांची की फ्लाइट करीब 3-4 हजार फीट की ऊंचाई पर थी. इंडिगो की इस फ्लाइट में क्रू मेंबर्स समेत 175 यात्री सवार थे.

IndiGo flight news

Trending news

