दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट

IndiGo flight human bomb threat: कुवैत से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब विमान में मानव बम होने की धमकी मिली, यह धमकी दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी. ईमेल में दावा किया गया कि फ्लाइट में एक आदमी के पास बम है और वह उसे किसी भी समय विस्फोट कर सकता है. इस धमकी को काफी गंभीर मानते हुए सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं.

मुंबई एयरपोर्ट की तरफ डायवर्ट

जैसे ही यह जानकारी मिली, फ्लाइट को बीच रास्ते में ही हैदराबाद की जगह मुंबई एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया है. विमान को सुरक्षित लैंड कराने की तैयारी मुंबई में पहले से कर ली गई है. एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों, बम निरोधक दस्ते और इमरजेंसी टीमें तैनात कर दी गई हैं. हालांकि खबर लिखे जाने तक विमान ने लैंड नहीं किया था और अधिकारी हालात पर बड़ी सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए थे.

अधिकारियों ने बताया कि विमान में कितने यात्री मौजूद हैं, इसकी जानकारी तुरंत साझा नहीं की गई है. वहीं इंडिगो की ओर से भी इस मामले पर किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

पिछले दिनों भी मिली धमकी

यह कोई पहली बार नहीं है जब बम की धमकी मिली हो, हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में एक निजी स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस सुबह स्कूल को ईमेल भेजकर कहा गया था कि इमारत में बम लगाया गया है. जैसे ही यह जानकारी मिली, स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को खबर दी थी. बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और पूरे स्कूल की जांच की गई. कई घंटे की जांच के बाद भी वहां कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली, बाद में पुलिस ने साफ किया कि यह धमकी झूठी थी.

लगातार इस तरह की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है, चाहे एयरपोर्ट हो या स्कूल, सभी जगह सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी ऐसी घटना को रोका जा सके.

यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर

अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. इसलिए हर सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है. फिलहाल सभी की नजर मुंबई एयरपोर्ट पर है, जहां यह फ्लाइट सुरक्षित उतारने की तैयारी चल रही है.