मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, अहमदाबाद में क्यों करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग?

हैदराबाद जा रहे इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद में करवाई गई. इस फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली थी. बम की धमकी मिलते ही मदीना से हैदारबाद जा रही इंडिगो के इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. अहमदाबाद एयरपोर्ट के सूत्रों से पता चला कि इंडिगो की फ्लाइट 6E 058 में 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे. ऐसा बताया जा रहा था कि एक यात्री की संदिग्ध हरकत की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी. फिलहाल इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और विमान की तलाशी ली गई.

अहमदाबाद जोन 4 के डीसीपी अतुल बंसल ने कहा कि पुलिस को जैसे ही फ्लाइट में बम होने खबर मिली तुरंत पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट पहुंची. विमान में सवार सभी यात्रियों को बोर्ड करके एयरपोर्ट लाया गया है. वहीं संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है. फिलहाल फ्लाइट की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Gujarat | 6E 058, an IndiGo flight going from Medina to Hyderabad, made an emergency landing at Ahmedabad airport after an alleged bomb threat. The flight had 180 passengers and 6 crew members: Airport Sources — ANI (@ANI) December 4, 2025

मंगलवार को भी मिली थी फ्लाइट में बम की धमकी

इसके पहले मंगलवार को भी कुवैत से हैदराबाद जा रहे इंडिगो के एक विमान में बम होने की धमकी मिली थी. धमकी मिलने के बाद इसका रूट बदल कर मुंबई में इसकी इमरजेंसी लैंडिग करवाई गई थी. मुंबई एयरपोर्ट के सूत्र ने बताया था कि ‘एयरबस A321 नियो’ विमान द्वारा संचालित फ्लाइट नंबर 6E1234 को सुबह सात बजकर 45 मिनट पर सुरक्षित उतारा गया. उन्होंने बताया, 'इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E1234 के लिए कंप्लीट इमरजेंसी घोषित कर दिया गया. हैदराबाद हवाई अड्डे को मंगलवार सुबह छह बजकर 33 मिनट पर इस विमान के लिए बम की धमकी से संबंधित ईमेल प्राप्त होने के कारण इसका रूट बदल दिया गया था.'

लगातार मिल रहे धमकी वाले संदेश

बीते कुछ दिनों में लगातार कई जगहों से बम की धमकी की खबरें सामने आई हैं. देश के स्कूलों, विमानों और सार्वजनिक स्थानों को बम से उड़ाने की झूठी खबरों वाले ई-मेल आ रहे हैं. बाद में जब इसकी जांच की जाती है तो दावा फर्जी पाया जाता है. इसके पहले बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को बम की धमकी भरी ई-मेल मिलने के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा जांच की गई और विद्यार्थियों को परिसर से बाहर निकाला गया था. हालांकि बाद में बम की धमकी अफवाह निकली.

