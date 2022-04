Indigo Flight: फ्लाइट के दौरान पैसेंजर के मोबाइल में लगी आग, फैल गई दहशत

Dibrugarh Delhi Indigo Flight Fire: Indigo Flight Fire इंडिगो के A320 विमान में एक यात्री के मोबाइल फोन से अचानक चिंगारी और धुआं निकलने लगा. इसके बाद केबिन क्रू को दी गई. क्रू के सदस्यों ने फायर एक्सटिंग्यूशर की मदद से आग पर काबू पाया.

DGCA के सीनियर अफसर ने जानकारी देते हुए कहा कि इंडिगो की A320 नियो विमान VT-IJV कीप फ्लाइट संख्या 6E-2037 असम के डिब्रूगढ़ से दिल्ली आ रही थी. इस दौरान एक यात्री के मोबाइल फोन से धुआं और चिंगारी निकलने लगी. आनन-फानन में इसकी सूचना केबिन क्रू को दी गई.

Indigo A320 Neo aircraft VT-IJV operating flight 6E-2037 (Dibrugarh-Delhi) reported smoke and spark from a passenger’s mobile phone. Fire was doused by cabin crew using cabin fire extinguisher. No injury reported. Aircraft landed safely at Delhi: Senior DGCA official to ANI

