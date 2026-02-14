कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर, शिलांग जा रहा था विमान

Advertisement
Kolkata Airport: कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिलांग जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की धमकी मिली है. जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 14, 2026, 11:56 AM IST
Kolkata Airport: कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आई है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिलांग जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की धमकी मिली, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. इस धमकी के तुरंत बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया और एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी चेक के लिए एक आइसोलेशन बे में शिफ्ट किया गया. 

कोलकाता से शिलांग जा रहा था विमान
कोलकाता एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा ये विमान कोलकाता से शिलांग जा रहा था जिसे कोलकाता एयरपोर्ट से सुबह 9:15 बजे निकलना था. एयरक्राफ्ट को आइसोलेशन बे में ले जाया गया है. बोर्डिंग के दौरान, क्रू मेंबर्स को एयरक्राफ्ट के टॉयलेट कम्पार्टमेंट के अंदर एक कागज़ मिला, जिस पर लिखा था कि एयरक्राफ्ट के अंदर बम है. इसके तुरंत बाद, पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से उतार लिया गया और इसकी जांच की जा रही है. एयरपोर्ट निदेशक ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

 

अपडेट जारी है...

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

