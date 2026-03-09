Advertisement
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान

IndiGo flight U Turn: दिल्ली से मैनचेस्टर जाने के लिए निकला इंडिगो का विमान  इथियोपिया बॉर्डर के पास अचानक हवा में यू-टर्न ले लिया. यू-टर्न लेने के बाद विमान दिल्ली वापस आ गया. 

Mar 09, 2026, 02:40 PM IST
IndiGo Flight: दिल्ली से मैनचेस्टर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट ने इथियोपिया बॉर्डर के पास अचानक हवा में यू-टर्न ले लिया. विमान वापस क्यों लौटा फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है. इंडिगो का बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर फ्लाइट 6E33, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुआ था.

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, विमान इथियोपिया के बॉर्डर के पास एयरस्पेस के पास पहुंच गया था और फिर उड़ान के बीच में अचानक मुड़ गया, विमान बाद में भारतीय एयरस्पेस में वापस आ गया और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. इसे लेकर एयरलाइन अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

रद्द की 500 से ज्यादा उड़ानें

इस महीने की शुरुआत में इंडिगो ने कहा था कि उसने ईरान और दूसरे गल्फ देशों पर एयरस्पेस की पाबंदियों के कारण 28 फरवरी से 3 मार्च तक मिडिल ईस्ट और कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में एयरलाइन ने कहा कि वह इस स्थिति से होने वाले रेवेन्यू के माहौल पर करीब से नजर रखेगी.

लगातार काम कर रही हैं टीमें

इसके अलावा कहा था कि हमारी ऑपरेशनल टीमें लगातार बदलते रीजनल डेवलपमेंट का असेसमेंट कर रही हैं. फ्लाइट शेड्यूल को रीकैलिब्रेट कर रही हैं. भारत और संबंधित इंटरनेशनल अधिकार क्षेत्रों में संबंधित अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करके वापसी ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही हैं, ताकि पैसेंजर को कम से कम परेशानी हो.

दिया गया था ये आंकड़ा

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि मौजूदा हालात की वजह से इंडियन कैरियर की 1,221 फ्लाइट और विदेशी कैरियर की 388 फ्लाइट (3 मार्च तक) कैंसिल कर दी गई थी. मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक 3 मार्च को इंडिया से रवाना हुई इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या 356 थी, जबकि देश के अलग-अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 338 इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड हुईं.

