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14000 फीट पर फेल हो गया इंडिगो एयरलाइंस का इंजन, गोवा से दिल्ली आ रहे यात्रियों की अटकी सांसें

गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में यात्रियों की सांसें उस वक्त अटक गईं, जब 14000 फीट की ऊंचाई पर उसका इंजन फेल हो गया. इसके बाद विमान की गोवा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 01, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:39 PM IST
14000 फीट पर फेल हो गया इंडिगो एयरलाइंस का इंजन, गोवा से दिल्ली आ रहे यात्रियों की अटकी सांसें

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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