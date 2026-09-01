/14000 फीट पर फेल हो गया इंडिगो एयरलाइंस का इंजन, गोवा से दिल्ली आ रहे यात्रियों की अटकी सांसें

गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट का इंजन 14000 फीट की ऊंचाई पर मंगलवार को फेल हो गया. फ्लाइट नंबर 6E2102 को सुबह 11.45 बजे दिल्ली लैंड करना था. लेकिन इंजन फेल होने के कारण वापस गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. जैसे ही यात्रियों को इंजन फेल होने की खबर मिली तो उनके बीच दहशत फैल गई. करीब 20 मिनट के बेहद डरावने अनुभव के बाद फ्लाइट को वापस गोवा एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया.
यात्रियों ने घटना को बेहद दर्दनाक और डरावना अनुभव बताया. यह घटना तब हुई जब फ्लाइट ने दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू ही की थी. इंजन में खराबी की वजह, शामिल विमान और उसमें सवार यात्रियों की संख्या के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. इंजन में खराबी का कारण अभी पता नहीं चल पाया है.
इस घटना पर इंडिगो ने बयान जारी किया है. कंपनी ने कहा, मंगलवार को नॉर्थ गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2102 के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक तकनीकी खराबी का पता चला. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया और पायलटों ने विमान को वापस मोड़कर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया. इंडिगो के प्रवक्ता के अनुसार, विमान की अभी मेंटेनेंस जांच चल रही है और सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद इसे फिर से सेवा में लाया जाएगा.
A technical issue was detected, shortly after takeoff on IndiGo flight 6E 2102 operating from North Goa to Delhi today. Following the standard operating procedure, the relevant authorities were informed, and the pilots turned back and landed the aircraft safely at Manohar…
— ANI (@ANI) September 1, 2026
स्टोरी अपडेट की जा रही है.