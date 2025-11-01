Advertisement
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! जेद्दा-हैदराबाद फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट

Indigo Flight Diverted: IndiGo एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि मुंबई हवाई अड्डे पर जरूरी जांच पूरी की गई और यात्रियों को कम-से-कम परेशानी हो इसके लिए हर संभव कोशिश की गई. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:28 PM IST
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! जेद्दा-हैदराबाद फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट

Fake Bomb Threat: सऊदी अरब के जेद्दा से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइन के एक विमान को बम की अफवाह के बाद मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया. धमकी में कहा गया था कि 1984 मद्रास हवाई अड्डे जैसे विस्फोट की घटना हो सकती है. इंडिगो ने एक बयान में कहा कि मुंबई हवाई अड्डे पर जरूरी जांच पूरी की गई. एयरलाइन ने यह भी कहा कि यात्रियों को कम-से-कम परेशानी हो इसके लिए हर संभव कोशिश की गई. 

इंडिगो का आधिकारिक बयान
1 नवंबर 2025 को जेद्दा से हैदराबाद जाने वाली हमारी फ्लाइट 6E 68 के लिए बम की धमकी मिली थी इसलिए विमान को मुंबई की ओर डाइवर्ट किया गया. कंपनी ने कहा कि उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किया, अधिकारियों को तुरंत खबर दी और जरूरी सुरक्षा जांच करने में पूरा सहयोग किया. जांच के बाद ही विमान को आगे जाने की मंजूरी मिली. एविएशन ट्रैकर फ्लाइटरडार 24 के अनुसार विमान को सुबह 9:10 बजे हैदराबाद पहुंचना था. इंडिगो की जेद्दा-हैदराबाद फ्लाइट 6E 68 को बम की धमकी मिलने पर मुंबई डाइवर्ट किया गया.

एयरलाइन ने आगे क्या कहा?
हमने अपने ग्राहकों को हुई परेशानी कम करने के लिए हर संभव कोशिश की और उन्हें खाने-पीने की चीजें देना और समय-समय पर जानकारी देना शामिल था. हमेशा की तरह हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों और विमान की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. 

धमकी की जानकारी
Indigo के सूत्रों ने बताया कि, धमकी भरे ईमेल में 1984 मद्रास एयरपोर्ट जैसे धमाके की चेतावनी दी गई थी. 1984 का यह धमाका, जिसे मीनाम्बक्कम बम विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है, 2 अगस्त 1984 को चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ एक आतंकवादी हमला था. इस हमले में 33 लोगों की जान चली गई थी और इसके पीछे श्रीलंकाई अलगाववादी समूह का हाथ था. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

