कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...सूचना मिलते ही 228 यात्री 6 क्रू मेंबर की अटक गईं सांसें, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग; जानें अपडेट

Kuwait-Hyderabad IndiGo flight was diverted to Mumbai: कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम धमकी मिलने के बाद मुंबई में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. एक धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर उतारकर खाली कराया गया. मुंबई एटीसी को सूचित किया गया कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक धमकी भरा ईमेल मिला है. इसमें कहा गया कि इंडिगो फ्लाइट 6ई-1234 (केडब्ल्यूआई–एचवाईडी) में बम होने की आशंका है. विमान में 228 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे. ऐहतियात के तौर पर विमान को तुरंत मुंबई की ओर मोड़ दिया गया. लैंडिंग के बाद सीआईएसएफ और बम स्क्वाड ने विमान को आइसोलेशन बे में ले जाकर सभी यात्रियों को उतारा और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. अभी धमकी की जांच चल रही है.

तुरंत एक्टिव हुई टीमें

स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार, एयरपोर्ट ने तुरंत अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को एक्टिवेट किया, जिसमें बम डिस्पोज़ल यूनिट, फ़ायर स्टाफ़ और सिक्योरिटी टीमें शामिल थीं। अधिकारियों ने मिलकर स्थिति को संभाला और विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षा पक्की की। यह नई घटना हाल के महीनों में पूरे भारत में स्कूलों और फ़्लाइट्स सहित पब्लिक जगहों को निशाना बनाकर बम की धमकियों के बढ़ते ट्रेंड में शामिल है।

इसके पहले भी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है

इससे पहले 1 नवंबर को भी इंडिगो की जेद्दाह-हैदराबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. उस दौरान भी विमान को मुंबई में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी. धमकी वाले ईमेल में दावा किया गया था कि विमान में आईएसआई और एलटीटीई के ऑपरेटिव्स हैं और वे मद्रास एयरपोर्ट पर विस्फोट को अंजाम दे सकते हैं. यह मेल एक व्यक्ति पपिता रंजन की आईडी से भेजा गया था, लेकिन विमान की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी यात्री सुरक्षित

27 नवंबर को दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2939 की कार्गो होल्ड में अचानक धुआं देखने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर रात 10:20 बजे उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सौभाग्य से सभी यात्री सुरक्षित थे. इसके अलावा 10 नवंबर को स्पाइसजेट के एक विमान के इंजन में खराबी की सूचना मिलने पर उसे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. लगातार धमकी भरे ईमेल और तकनीकी खराबियों के कारण हाल के दिनों में भारत में इमरजेंसी लैंडिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. (इनपुट आईएएनएस से)