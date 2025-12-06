Advertisement
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? वीडियो में माफी के बाद अब एयरलाइंस कंपनी ने दे दिया जवाब

IndiGo मामले में बड़ा अपडेट आया है.  सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इंडिगो के टॉप अधिकारियों को शाम 6 बजे नागर विमानन मंत्रालय ने तलब किया है. वहीं PMO को भी मामले की जानकारी भेजी गई है. जिसके बाद इंडिगो की फ्लाइट पर नकेल कसी जा सकती है और मैनेजमेंट पर कार्रवाई संभव है. 

Dec 06, 2025, 05:09 PM IST
IndiGo VIRAL Post on X-  एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की नाकामी का असर पूरे देश पर पड़ा है. भारत के सभी प्रमुख एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है. बीते 72 घंटों से देश के एविएशन सिस्टम को कोलैप्स करने के कगार पर पहुंचा चुकी इंडिगो एयरलाइंस ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक हालात संभाल नहीं पा रही है. ग्राउंड ऑपरेशन तो छोड़िए 'इंडिगो' वाले सोशल मीडिया पर भी अपनी आलोचना नहीं सुन पा रहे हैं. सरकार का कहना है कि तीन दिन में हालात सामान्य होंगे जबकि एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 10 दिन लग सकते हैं.

आखिर क्या करना चाह रही IndiGo...

5 दिसंबर तक को कंपनी के आलाअधिकारी की ओर से एक माफी वीडियो पोस्ट करके जिम्मेदारियों से इति श्री कर ली जा रही है. जबकि यहां पर सवाल माफी का नहीं भारत के लाखों लोगों को हुई परेशानी का है. क्योंकि इंडिगो की नाकामी से भारत में जो हालात बने वैसे यूरोप या अमेरिका में बने होते तो अब तक सीईओ से लेकर तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सलाखों के पीछे या बेल पर होते. इंडिगो ने अपने एक्स अकाउंट पर ताजा पोस्ट करके अपने पीड़ित कस्टमर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा... एक भी नहीं : IndiGo 

इंडिगो ने लिखा- 'एक व कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. हाल की घटनाओं के जवाब में, आपके कैंसलेशन के सभी रिफंड ऑटोमैटिकली आपके ओरिजिनल पेमेंट मोड में प्रोसेस हो जाएंगे. हम 5 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए आपकी बुकिंग के सभी कैंसलेशन/रीशेड्यूल रिक्वेस्ट पर पूरी छूट देंगे. आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है'. 

Indigo पर गिरेगी गाज!

पब्लिक पूछ रही सवाल

पैसेंजर्स में हाहाकार मचा है. एयरपोर्ट की हालत किसी टू-टायर सिटी के बस अड्डे जैसी हो गई है. पैसेंजर्स रो रहे हैं. सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने से हजारों लोगों को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है. हर यात्री के दुख की अपनी अलग कहानी है. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपको पॉयलट और क्रू की संख्या के बारे में बखूबी पता था तो आपने रिस्क क्यों लिया. क्यों एडवांस में बुकिंग करके लोगों का पैसा वसूलते रहे.

लोगों का कहना है कि डीजीसीए के पास हर एयरलाइन रोस्टर होता है. सब जानकारियां होती हैं फिर भी इंडिगो ने इतना बड़ा रिस्क किससे पूछ कर लिया. पायलट और क्रू को मिलने वाले रेस्ट से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको हालात पता थे तो आपने क्यों बुकिंग बंद नहीं की. क्या ये देश को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं? नियम बदलने पर छूट के लिए इंडिगो ने एक तरह से सरकार को ब्लैकमेल किया है. इंडिगो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती.

ये भी पढ़ें- IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; आखिर कब संभलेगा ये बवाल

पहले से प्लान फ्लाइट कैंसल होने से परेशान लोगों का गुस्सा भड़क गया है. उनके परिजन भी परेशान हैं. कोई अपने परिजन की अस्थियां नहीं प्रवाहित कर पाया तो दूल्हा-दुल्हन का एक जोड़ा अपने ही रिसेप्शन में जूम मीटिंग से जुड़ा.

ये भी पढ़ें- बंगाल में हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी की नींव... कहा- खबरदार! 4 करोड़ मुसलमानों के रहते कोई हिला न पाएगा एक भी ईंट

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

IndiGo

