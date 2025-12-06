Opinion: ये सिस्टम का फेल्योर नहीं 'त्रासदी' है..., इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर; नए नियमों की आड़ में किसने खेला गंदा खेल?

IndiGo Crisis Explainer: इंडिगो एयरलाइंस का ऑपरेटिंग सिस्टम कोलैप्स कर चुका है. हजारों फ्लाइट कैंसल होने से लाखों लोग हलकान हैं. इंडिगो का संकट कोई 'सिस्टम कोलैप्स' नहीं बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हवाई त्रासदी है जिसमें किसी प्लेन क्रैश होने की तरह सीधे तौर पर किसी की जान नहीं गई, लेकिन संकट ने लाखों लोगों की जान हलक में फंसा दी. इंडिगो की मनमानी से पूरा देश सांसत में है. जो होना था वो हो चुका अब इंडिगो के कर्ता-धर्ताओं को जवाब देना होगा. इंडिगो संकट की गहराई से पड़ताल करने वालों का कहना है कि बीते चार दिनों में देश में जो कुछ हुआ उसके जरिए इंडिगो ने सिर्फ सरकार को ब्लैकमेल किया है.

सिस्टम फेल्योर नहीं इंडिगो निर्मित त्रासदी

इंडिगो एयरलाइंस ने देश के हवाई सफर करने वालों को ऐसी कड़वी यादें दी हैं जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी. बीते करीब 96 घंटों देश के तमाम हवाई अड्डों की हालत बस अड्डे या रेलवे स्टेशन जैसी हो रखी है. लोग परेशान हैं. इंडिगो के कर्ताधर्ताओं से कोई छोटी- मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, जिसकी सजा उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी. देश की अग्रिणी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का सिस्टम कोलैप्स (IndiGo’s chaotic collapse) होने के बाद भारत की इस सबसे ज्वंलत समस्या को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है.

किसी की शादी का रिसेप्शन छूटा तो कोई अपने पिता की अस्थियां को तय समय पर प्रवाहित नहीं कर पाया. हर पैसेंजर के अपने दुख की अलग कहानी है.

'इंडिगो की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में'

कहा जा रहा है कि इंडिगो ने मनमानी चलाने के लिए सरकार को ब्लैक मेल किया है. ऐसी तकनीकी बातों और दावों से इतर आम आदमी को मिले दर्द की बात करें तो भारत सरकार ने इंडिगो को नाइट लैंडिंग, नाइट ड्यूटी के नियमों में छूट दी है, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है. हालत कब से सुधरेंगे ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है. हालात जल्द सुधरने का आश्वासन देने वाली सरकार का विमानन मंत्रालय हो या खुद 'इंडिगो' के कर्ता-धर्ता शायद उन्हें भी नहीं पता है कि इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है.

इस त्रासदी की जड़ों में जाने से पहले इस कंपनी के इतिहास और उसके मुनाफे की भी देशभर में खूब चर्चा हो रही है. लोगों का कहना है कि इंडिगो की कमाई का राज उसके 'मैनेजमेंट' में छिपा है. जैसे सरकारी नियमों का तोड़ ढूंढना. अपने विमानों को दिल्ली-मुंबई जैसे व्यस्त रूटों पर अधिकतम चक्कर लगवाना, फ्यूल मैनेजमेंट, पायलट और क्रू मेंबर्स की क्षमता से ज्यादा काम लेने से भी इस कंपनी ने गुरेज नहीं किया है.

इकॉनमी कोलैप्स करने की साजिश?

कहा जा रहा है कि इंडिगो फेल नहीं हुई है उसने सरकार को ब्लैकमेल करने के छिपी मंशा से खुद के काम-काज को बेहद अनप्रोफेशनल देसी अंदाज में कहें तो गलत तरीके से मैनेज किया है. उसकी करतूतों से देश की इकॉनमी पर बुरा असर पड़ा है. एविएशन इंडस्टी में दिख रही इस अफरातफरी के बीच दूसरी एयरलाइनों के किराए आसमान छू गए हैं. इसके साथ ही तमाम होटल्ल और ट्रैवल एजेंसियों ने अंधी कमाई काटने के लिए किराया बढ़ाया है और सरकार के जिम्मेदार लोग तक इस महासंकट से निपटने में पूरी तरह लाचार दिख रहे हैं.

'सरकार की नाकामी'

ऐसे संकट देश के लिए कोई नई बात नहीं लेकिन इंडिगो के मामले ने जो नुकसान देश को किया है वो किसी महापाप से कम नहीं है. भारत ने पहले भी तमाम एविएशन कंपनियों का उतार-चढ़ाव यहां तक कि कुछ का करियर खत्म होते देखा है. सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज और किंगफिशर जैसी एयरलाइंस के साथ क्या हुआ ये सबको पता है. देश के प्रमुख दलों की सरकारों ने ऐसे तमाम उतार-चढ़ावों को देखा, वहीं जब एयर इंडिया सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी तब उसके संचालन में कैसी बाधाएं आईं उसका देश की इकॉनमी और आम आदमी को कितना नुकसान हुआ? क्या उससे भी किसी ने कोई सबक नहीं सीखा जिसका खामियाजा न सिर्फ लाखों पैसेंजर्स बल्कि देश की इकॉनमी तक को उठाना पड़ रहा है.

सिस्टम में झोल!

अबतक के सिनेरियो को देखें तो एविएशन सिस्टम का इकोसिस्टम एक खास मोड पर काम करता है. नियम बनाने का मामला हो, नियम तोड़ने की सजा तय करना हो या मनमाने स्लॉट बांटना और यात्रियों के अधिकार शून्य के बराबर होना. भारत का एविएशन सेक्टर सबसे कम जवाबदेही के साथ काम करता है. यहां किराए बिना रोक-टोक के बढ़ते हैं. एयरलाइंस कर्ज के जाल में फंस जाती हैं. दिवालिया होकर बंद हो जाती हैं. सरकार बार-बार स्ट्रक्चरल सुधारों से बचती है. ऐसे सिस्टम की आड़ में इंडिगो ऐसी कंपनियां देश के सिस्टम के साथ खेलने की हिमाकत कर सकती हैं.

नए नियमों की आड़ में क्या कुछ और चल रहा है?

यहां सीधा सवाल ये है कि क्या एविएशन सेक्टर के नीति नियंताओं यानी पॉलिसी बनाने वालों ने 'स्टैंडबाय' मोड में ऐसा कोई इंतजाम नहीं कर रखा था, जिससे इस संकट का इतना बड़ा प्रभाव न पड़ने दिया जाता. क्या सरकार ने इस कैरियर की मदद के लिए कोई खास फ्रेमवर्क नहीं बनाया और ऑपरेशंस की मुसीबतों को सॉल्व करने में कोई प्रभावी तेजी नहीं दिखाई. ऐसे सवालों के जवाब भी सरकार को देने होंगे, क्योंकि डीजीसीए हो या कोई और कोई भी संस्थान अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है.

सोची समझी साजिश?

इंडिगो के सिस्टम कोलैप्स होने की टाइमिंग भी कई सवाल उठा रही है. दिसंबर का पहला हफ्ता वैसे ही भारत से लेकर दुनियाभर में कई हैपनिंग्स से भरा होता है. एक ओर देश में शादी की सहालग चल रही होती हैं तो प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन की वाइब्स फिजाओं में तैर रही होती है. विंटर वैकेशन की छुट्टियां शुरू होने से पहले देश का बिजनेस सेक्टर अपने पीक सीजन पर होता है. इंडिगो के संकट की वजह से देश का बिजनेस प्रभावित हुआ है. ये भी कोई सोची समझी साजिश लगती है.

इंडिगो अकेले आधे से ज्यादा घरेलू एविएशन मार्केट पर राज करती है. जबकि एयर इंडिया ग्रुप के पास बाकी का अधिकांश शेयर है. बाकी कोई सीन में नहीं है. जैसे इंडिगो के स्ट्रक्चर ने यात्रियों के लिए घुटन भरा माहौल बना दिया है, वो सीमित सप्लाई, कमजोर निगरानी और ऐसे रेगुलेटरी सिस्टम का नतीजा है जिसने यात्रियों को बड़े संकट में ढकेल दिया.

चार दिन में साफ हो गया कि ये कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं बल्कि गंभीर संकट है. 5 दिसंबर को महज एक दिन में इंडिगो की करीब हजार फ्लाइट्स रद्द हुईं या डिले हुईं ये कोई सामान्य बात नहीं है. सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसी कहानियां लाइव देखने सुनने को मिलीं जिसमें इंडिगो संकट की त्रासदी का शिकार पैसेंजर्स ने कहा, 'इंडिगो का बिजनेस मॉडल अनप्रोफेशनल है'.

सरकार ने माना दिक्कत इंडिगो के मैनेजमेंट की

सरकार के नए नियमों से इंडिगो के 'वेल्थ मैनेजमेंट' को धक्का लगा है. क्योंकि उसे पायलट बढ़ाने होंगे, पायलट बढ़ेंगे तो तमाम अन्य खर्च भी बढ़ेंगे. इंडिगो के पास 500 विमान हैं इस हिसाब से उसे कम से कम 200 कैप्टन और को-पायलट की जरूरत पड़ सकती है. जिनकी भर्ती, ट्रेनिंग वगैरह में सालभर लग सकता है. नए नियमों से पार पाने के लिए इंडिगो को ऑपरेशन घटाने होंगे या बहुत आक्रामक पायलट इंडक्शन करना होगा ये तैयारी उसे समय से करनी थी जो उसने नहीं की.

यानी इंडिगो ने तकनीकी दिक्कतों का रोना रोते हुए सरकार को ब्लैकमेल किया. सरकार ने उसे फरवरी तक की छूट दी है, गेंद अब इंडिगो के पाले में है. वहीं उसे बताना ही होगा कि संकट से निपटने के लिए वो क्या करने जा रही है. क्योंकि सरकार मानती है कि गलती इंडिगो की है ये हालात इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बने.

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'FDTL के नए नियमों पर कम-से-कम छह महीने तक एयरलाइंस के साथ लगातार चर्चा हुई, दूसरी एयरलाइंस ने उन्हें अपनाकर अपनी क्रू प्लानिंग और रोस्टर एडजस्ट कर लिया, जबकि इंडिगो के यहां क्रू मैनेजमेंट में कमी रह गई'.

'यूरोप या अमेरिका होता तो कंपनी के मालिक जेल में होते या बेल पर'

एविएशन मंत्रालय हो या उससे जुड़ा कोई भी संगठन वो खुद में अपने आपको चाहे कितना बड़ा 'सरकार बहादुर' समझता हो लेकिन जनता को हुई तकलीफ की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता. यूरोप या अमेरिका में किसी निजी कंपनी की वजह से ऐसा हुआ होता तो उस कंपनी के कर्ताधर्ता या तो जेल में होते या बेल में होते क्योंकि यात्रियों के लिए ऐसे हालात सामान्य ऑपरेशनल गड़बड़ी नहीं, बल्कि उनके समय पैसे और भरोसे सबका संकट बन गए.

'उड़ान' की सोच का क्या हुआ?

कुुछ साल पहले सरकार ने उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक जैसा विजन दिया था. तब सरकार ने कहा था कि वो ऐसा माहौल बना रही है ताकि देश में हवाई चप्पल पहनकर घूमने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सके. लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं जो पूरे सिस्टम की नाकामी की ओर इशारा करते हैं. यात्री मजबूरी में ज्यादा किराया देते हैं और लगातार खराब होती सर्विस क्वालिटी झेलते हैं.

सरकार की ये पता नहीं कौन सी नीति है जिससे भारत असल में दुनिया के सबसे महंगे घरेलू एविएशन मार्केट में से एक बन गया है. आम आदमी छोड़िए जो बेचारा 12 हजार महीना वेतन में अपना घर चलाता है उसे छोड़िए पचास हजार कमाने वाला भी साल में एक बार अपनी पत्नी और बच्चे को हवाई सफर से घुमाने ले जाने की सोच भी नहीं सकता.

बेसिक दिक्कतें

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी (140 करोड़ से ज्यादा) वाले भारत में अगर सही सिस्टम बन जाए, जैसा दावा सरकार ने आम आदमी को हवाई सफर आसान कराने का किया था वो सही मायने में अमल में आ जाए तो एविएशन सेक्टर का कायाकल्प हो सकता है. दिक्कत सिर्फ पायलट की कमी नहीं बल्कि कंपटीशन का न होना भी है. भारत में लंबे समय से कम से कम आठ-दस सीरियस ऑपरेटरों की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि असली कॉम्पिटिशन पैदा होने की वजह से किराए स्थिर हो सकें और इंडिगो जैसी कंपनी की मोनोपोली टूट सके. इसके बजाय, यहां एविएशन सेक्टर के अखाड़े में आने वाले नए प्लेयर्स को तमाम कड़ी चुनौतियों/दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. भारत में लाइसेंस अप्रूवल मिलने की स्पीड आज भी बाबा आदम के जमाने जैसी सुस्त है मजे की बात ये है कि ये पाबंदियां भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा नहीं करतीं, मानो वे कुछ खास प्राइवेट कैरियर को बचाने के लिए बनी हों.

एविएशन विशेषज्ञ हर्ष वर्धन ने संकट को साफ शब्दों में इंडिगो के मैनेजमेंट की विफलता बताया है. क्योंकि नई FDTL पॉलिसी से अचानक समस्या हो गई, ये मैनेजमेंट फेल्योर है. पॉलिसी कोई रातों-रात नहीं आई. एक साल पहले फाइनल हो चुकी थी. पॉलिसी 1 नवंबर से लागू थी, तो एक महीने बाद दिसंबर लगते ही अचानक सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया.