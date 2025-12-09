Advertisement
Hindi Newsदेश

आपातकाल लगाकर वंदे मातरम् गाने वालों को इंदिरा ने जेलों में डाला... शाह बोले- 2047 में भी इसपर चर्चा की जरूरत

Vande Mataram: वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस की सरकारों पर संगीन आरोप लगाए. उन्होंने राष्ट्रगीत के टुकड़े करने का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया और इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:54 PM IST
Amit Shah on Vande Mataram: वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रगीत की अहमियत का जिक्र करते हुए कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की. इसके अलावा उन्होंने कहा,'जब इस सम्मानित सदन में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, तो कल लोकसभा में कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि आज वंदे मातरम पर चर्चा करने की जरूरत क्यों है.' इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वंदे मातरम् बोलने वालो को जेलों में भी डाला गया है.

2047 में भी वंदे मातरम् पर होगी चर्चा

वंदे मातरम् की महानता का जिक्र करने के बाद कांग्रेस पर हमलावर होते हुए अमित शाह ने कहा सोमवार को लोकसभा में चर्चा का जिक्र करते हुए कहा,'जब इस सम्मानित सदन में वंदे मातरम् पर चर्चा हो रही है तो कल लोकसभा में कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि आज वंदे मातरम् पर चर्चा करने की जरूरत क्यों है? सर, वंदे मातरम पर चर्चा करने की जरूरत, इसके प्रति हमारे समर्पण को फिर से पक्का करने की जरूरत, वंदे मातरम के बनने के समय भी थी, आजादी की लड़ाई के समय भी थी, आज भी है और 2047 का महान भारत बनने के बाद भी रहेगी.'

'चर्चा को बंगाल चुनाव से जोड़ना वंदे मातरम् की शान कम करना'

शाह ने आगे कहा,'जो लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आज वंदे मातरम् पर चर्चा क्यों हो रही है, उन्हें शायद अपनी समझ पर फिर से सोचने की जरूरत है. कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वंदे मातरम् पर चर्चा हो रही है, वे इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर वंदे मातरम् की शान कम करना चाहते हैं.'

इंदिरा जी ने वंदे मातरम् गाने वालों को जेल में डाला

अमित शाह ने कहा कि जब वंदे मातरम् के 100 साल पूरे हुए सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे. लेकिन 100 होने पर वंदे मातरम् के महिमामंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम् बोलने वाली सभी लोगों को इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया गया था. इस देश में आपातकाल लगाया गया. विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयं सेवी संगठन के लोगों को जेल में बिना किसी वजह के जेलों में भर दिया गया.

सच हुए बंकिम बाबू के शब्द

शाह ने आगे कहा,'जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम् पर कई सारे प्रतिबंध लगाए तक बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था,'मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए. यह मंत्र वंदे मातरम्, अनंत काल तक जीवित रहेगा, यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का यह मंत्र बनेगा.' शाह ने कहा कि आज बंकिम बाबू के ये शब्द सच हुए हैं. देर से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है. हम सब जो भारत माता की संतानें हैं, मानते हैं कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसको हम मां के रूप में देखते हैं और भक्तिगान भी करते हैं और ये भक्तिगान वंदे मातरम् है.

