'प्रभु के मार्ग पर चलने वालों को प्राथमिकता'... हॉस्टल आवंटन में धर्मांतरण, भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप

मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय इन दिनों विवादों के केंद्र में है. एक शांत शैक्षणिक परिसर अचानक आरोपों और विरोध प्रदर्शनों की वजह से सुर्खियों में आ गया है. मामला सोन रिसर्च हॉस्टल में कमरों के आवंटन से जुड़ा है, जहां छात्रों ने भेदभाव, पक्षपात और यहां तक कि धर्मांतरण के दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इन आरोपों ने न सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि शिक्षा संस्थानों में समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर भी बहस छेड़ दी है. छात्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

हॉस्टल आवंटन में बदलाव और भेदभाव के आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में कुछ शोधार्थियों को बैंक चालान के जरिए फीस जमा कराकर हॉस्टल में कमरे आवंटित किए गए थे. लेकिन बाद में इन आवंटनों को रद्द कर दिया गया. इसके बाद जब वार्डनों के पैनल का पुनर्गठन हुआ, तो हॉस्टल आवंटन प्रक्रिया में बड़े बदलाव सामने आए. आरोप है कि 56 सीटों में से केवल 5 सीटें ही सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को दी गईं. इस फैसले को लेकर छात्रों में असंतोष बढ़ गया है और वे इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं.

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कमरे खाली करवाने और धर्मांतरण के आरोप

छात्रों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत कुछ छात्रों को यह कहकर कमरे खाली करने के लिए मजबूर किया गया कि वे एक विशेष समुदाय से नहीं हैं. सबसे गंभीर आरोप यह है कि प्रशासनिक वार्डन डॉ. चार्ल्स वर्गीज़ ने कथित तौर पर संकेत दिया कि जो छात्र ईसाई धर्म अपनाने और “प्रभु के मार्ग” पर चलने को तैयार होंगे, उन्हें हॉस्टल में प्राथमिकता मिल सकती है. इसके अलावा, हिंदू नव वर्ष की रैली में शामिल छात्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आरोप लगे हैं.

छात्रों का विरोध और जांच की मांग

इन घटनाओं से नाराज छात्रों ने अधीक्षक आवास का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज कराया. उनका आरोप है कि प्रोफेसर वर्गीज़ का व्यवहार हाल के दिनों में पक्षपातपूर्ण हो गया है और इससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है. छात्रों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उनका कहना है कि यह मामला समानता, धर्मनिरपेक्षता और अधिकारों के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.