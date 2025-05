सिरसा के आसमान में चमक के साथ जोरदार गर्जना क्या थी? पाकिस्तान ने भारत पर दागी फतेह मिसाइल

India Pakistan War: आधी रात को हरियाणा के सिरसा में तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई. सोशल मीडिया पर वीडियो भी आया है. इसके बाद ही भारत ने पाकिस्तान के रावलपिंडी समेत तीन एयरबेस को बर्बाद कर दिया. दरअसल, पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक के बाद अब लंबी दूरी की मिसाइल दागकर तनाव बढ़ाने की नापाक कोशिश की है. भारतीय फौज ने इसका करारा जवाब दिया. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रात में भारत की तरफ अपनी फतेह मिसाइल दाग दी थी, जिसे हरियाणा के सिरसा में इंटरसेप्ट कर गिरा दिया गया.

Here is the shorter proper version of Sirsa interception. Check the light before the boom, it was surely something rocket boosted which is being intercepted. pic.twitter.com/3Yfy7nqZvT

— Vikrant (@Vikspeaks1) May 9, 2025