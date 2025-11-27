Advertisement
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील! ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरु ऑर्डर

India-Indonesia Brahmos Deal: दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया के जल्द भारत से स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने की संभावना जताई जा रही है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 27, 2025, 11:53 AM IST
Brahmos Misssile: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ने पूरी दुनिया ने भारत की स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का कमाल देखा था. इस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को राख में बदल दिया था. अब दुनियाभर के कई देश ब्रह्मोस की की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं. इन्हें खरीदने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनिशिया के भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की संभावना जताई जा रहा है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुस्लिम देश के रक्षा मंत्री सजफ्री सजमसोएद्दीन अपनी भारत यात्रा में इस डील को आगे बढ़ाने वाले हैं. 

ब्रह्मोस खरीदेगा इंडोनेशिया 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत-इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज पर है. रूस भी इस डील को लेकर पॉजिटिव है. बता दें कि भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है. ऑपरेशन सिंदूर में यह मिसाइल अचकू और दमदार साबित हुई थी. संभावना जताई जा रहा है कि भारत-इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों के तीसरे डायलॉग में शामिल होने पहुंचे सजफ्री सजमसोएद्दीन ब्रह्मोस डील को आगे बढ़ाकर ही लौटने वाले हैं.     

भारत-इंडोनेशिया रक्षा सहयोग 

जानकारी के मुताबिक भारत इंडोनेशियाई नेवी और वायु सेना के लिए  मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब के तौर पर विकसित हो रहा है. भारत पहले ही इस सेक्टर में एक्सपर्ट और अनुभवी होने के नाते लड़ाकू विमान सुखोई से इसकी मदद कर रहा है. बता दें कि इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर सजमसोएद्दीन राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के राइट हैंड माने जाते हैं. वह हिंद महासागर एरिया को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं और भारत के साथ रक्षा संबंध को अधिक बेहतर करने के पक्ष में हैं.    

भारत-इंडोनेशिया संबंध

बता दें कि पीएम मोदी और  सुबियांटो के बीच इस साल जनवरी 2025 में मुलाकात हुई थी. उस दौरान भी ब्रह्मोस मिसाइल की पर्चेजिंग उनका टॉप एजेंडा था. इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. उन्होंने भारत की डिफेंस सेक्टर में काफी सराहना की थी और आपसी सहयोग को लेकर भी बातचीत की थी. भारत ने भी इंडोनेशिया को भरोसा दिलाया था कि वह डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में उसका पूरा सहयोग करेगा.       

