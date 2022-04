Mount Everest: डाउन सिंड्रोम पीड़ित अवनीश चढ़ेंगे पिता के साथ एवरेस्ट, 7 साल है उम्र

भोपालः इंदौर (Indore) के रहने वाले शख्स आदित्य तिवारी (Aditya Tiwari) अपने बेटे अवनीश के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए तैयार हैं. अवनीश की उम्र महज 7 साल है और उनको आदित्य ने 2016 में गोद लिया था.

इस बारे में आदित्य का कहना है कि अवनीश 2016 से मेरे साथ है. मैं जागरूकता फैलाना चाहता हूं कि दिव्यांग अनाथ बच्चे भी किसी तरह की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

MP: Indore's Aditya Tiwari all set for trek to Mount Everest with his son Avnish with Down syndrome

He's been with me since 2016. I want to spread awareness that special orphan children can also achieve; have been focusing on his training for 6 months for this trek, Aditya said pic.twitter.com/3hzPj0WBK6

