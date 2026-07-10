DNA: एमपी के टीबी अस्पताल में मेंटेनेंस के नाम पर 'खेला', मशीन बंद, बिल चालू; बड़ा खुलासा

इंदौर के एक अस्पताल के नीति-नियंताओं ने मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पर न सिर्फ सरकारी पैसे का बेतरतीब इस्तेमाल किया, बल्कि उसे लूटा भी. लूट भी ऐसी कि मत पूछिए. एक ही मशीन का एक ही समय में दो-दो वेंडरों से मेंटेनेंस करवाया गया. इतना ही नहीं, उन मशीनों का भी मेंटेनेंस करवाया गया, जो कबाड़ में पड़ी थीं. इस मेंटेनेंस पर लाखों रुपये खर्च हुए और ऐसा सालों से चल रहा था.
सोचिए, एक ही समय में दो-दो कंपनियां कैसे मेंटेनेंस कर रही थीं? वहीं, कई अस्पतालों की लैब में बेकार पड़े उपकरणों का भी मेंटेनेंस कराया जा रहा था. अब यह मेंटेनेंस कैसे हो रहा था, यही सबसे बड़ा सवाल है. इसलिए अब हम मशीनों के मेंटेनेंस में हुए भ्रष्टाचार को डिकोड करेंगे.
इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है. इसके अधीन कई अस्पताल हैं. उन्हीं में से एक मनोरमा राजे टीबी अस्पताल है, जिसे MRTB भी कहा जाता है. MRTB अस्पताल में मरीजों के टेस्ट के लिए जो सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने के लिए MRTB अस्पताल की IRL लैब में कई मशीनें लगी हुई हैं.
उन मशीनों का मेंटेनेंस करने के लिए एक ही समय में दो-दो कंपनियों को भुगतान किया जा रहा था. मशीनों पर दोनों कंपनियों के बार कोड लगे हुए थे. मेंटेनेंस करने वाली ये दोनों कंपनियां कौन-सी थीं? एक कंपनी का नाम था हाइट्स और दूसरी AOV. हैरानी की बात यह है कि दोनों कंपनियां एक ही मशीन का एक ही समय में मेंटेनेंस कर रही थीं और अस्पताल दोनों को भुगतान भी कर रहा था.
इस मशीन के आगे के हिस्से में AOV कंपनी के बार कोड लगे हुए हैं. इन पर 10 मार्च से 9 जुलाई तक की अवधि भी लिखी गई है. इसी मशीन के पीछे के हिस्से में हाइट्स कंपनी के स्टिकर भी लगे हुए थे.
सोचिए, ऐसा क्यों है कि एक ही मशीन पर एक ही समय में दो-दो कंपनियों के बार कोड लगे हैं? अगर लगे हैं, तो एक आगे और एक पीछे क्यों लगाए गए हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कंपनियों को भुगतान भी किया गया है. ऐसी एक-दो नहीं, बल्कि 47 मशीनें हैं, जिनके मेंटेनेंस पर पिछले 49 महीनों में करीब 43 लाख रुपये खर्च कर दिए गए.
हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जब लैब के अंदर जाकर बाकी मशीनों की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की. काफी बहस के बाद जब वे अंदर गए, तो वहां जो दिखा, उसने हैरान कर दिया. बात बढ़ी तो मशीन पर लगे स्टिकर को हटाने की कोशिश भी की गई.
#DNAमित्रों | एमपी के टीबी अस्पताल में 'मेंटेनेंस घोटाला'!...अस्पताल में मशीन बंद.. मेंटेनेंस बिल चालू
मेंटेनेंस के नाम पर 'खेला'..बड़ा खुलासा#DNA #DNAWithRahulSinha #MadhyaPradesh #Indore #GovernmentHospital #Maintenance@RahulSinhaTV pic.twitter.com/DUdAcne6wF
— Zee News (@ZeeNews) July 10, 2026
जब हमने यह अस्पताल के स्टाफ को दिखाया, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि गलती हुई है. यह गलती नहीं है. यह इस बात का प्रमाण है कि टीबी जैसी बीमारी का इलाज करने वाला एक अस्पताल खुद भ्रष्टाचार के संक्रमण से कैसे बीमार हो गया है. और इसकी बीमारी कितनी बड़ी है, उसकी एक और रिपोर्ट देखिए.
ये स्थिति है MRTB अस्तपाल और उसके लैब की. लेकिन ये सिर्फ एक अस्पताल या एक लैब की स्थिति नहीं है. महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधीन 8 अस्पताल आते हैं. इन अस्पतालों की अपनी-अपनी लैब हैं और उनमें कई मशीनें और उपकरण लगे हुए हैं.
इनमें से कई उपकरण कबाड़ में पड़े हैं, बंद हैं या खराब हैं. इसके बावजूद उनका मेंटेनेंस किया गया और उसके लिए भुगतान भी किया गया. सभी 8 अस्पतालों को मिलाकर ऐसे 57 उपकरण हैं, जिन पर 42 लाख रुपये खर्च कर दिए गए. ऐसे बेकार पड़े उपकरणों पर आखिर 42 लाख रुपये कैसे खर्च कर दिए गए?
महात्मा गांधी के नाम पर मेडिकल कॉलेज है और उसी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों और लैब में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है. हमारे संवाददाता ने मेडिकल कॉलेज के डीन से इस मामले पर सवाल-जवाब किए, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हुआ है.
मध्य प्रदेश के अस्पतालों की क्या स्थिति है. इसी इंदौर में 100 बेड का एक 'भूतिया अस्पताल' था, जो पिछले 6 वर्षों से सिर्फ कागजों पर चल रहा था. उसे सिर्फ भ्रष्टाचारी ही देख पा रहे थे, अब यह दूसरा मामला है, जहां पिछले 4 वर्षों से खराब पड़ी मशीनों के रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च किया जा रहा था और किसी को इसकी भनक तक न थी.