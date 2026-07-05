DNA Exclusive: 6 साल से 'कागजों पर चल रहा' इंदौर का 100 बेड अस्पताल! कर्मचारियों को मिलती रही सैलरी

दिल्ली सरकार का दावा है कि कई अलग अलग एप्स के जरिये. दिल्ली सरकार के सभी 38 सरकारी अस्पतालों को जोड़ा गया है. किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं. कहां कौन सी जांच होती है. इस तरह की तमाम जानकारियां इस एप में दी जाती हैं. लेकिन इस बच्ची ने इन दावों का रिएलिटी टेस्ट कर दिया. इमरजेंसी नंबर के नाम पर जो हेल्पलाइन चलाई जा रही है, वहां या तो कोई जवाब नहीं देता है. या फिर गार्ड फोन उठाते हैं. सोचिये किसी का अपना स्ट्रेचर पर लेटा हो और सिस्टम इतना लचर हो तो कोई भी इंसान हार जाता है. लेकिन 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया. छात्रा की इस परेशानी को सुनने के बाद कोर्ट ने भी इस ऐप की हकीकत को देखने का फैसला लिया. बेंच ने कोर्ट मास्टर से ऐप पर दिए गए तीन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करने को कहा. जब नंबरों पर कॉल किया गया तो एक नंबर लगातार व्यस्त मिला. दूसरे नंबर पर कॉल करने पर केवल ऑडियो विज्ञापन चलता रहा. वहीं तीसरे नंबर पर संपर्क ही नहीं हो सका. जिसके बाद कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है.