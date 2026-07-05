DNA Exclusive: 6 साल से 'कागजों पर चल रहा' इंदौर का 100 बेड अस्पताल! कर्मचारियों को मिलती रही सैलरी

इंदौर में 100 बेड वाला एक बड़ा अस्पताल लापता है. इस अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी हैं. सबको सैलरी भी मिल रही है. लेकिन किसी को भी अस्पताल नहीं मिल रहा था. इसलिए ZEE NEWS की टीम इस लापता अस्पताल की तलाश में निकली.
इस अस्पताल में 87 डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती हुई. स्टाफ की ट्रांसफर पोस्टिंग भी दूसरे अस्पतालों की तरह समय समय पर होती रही. आपको जानना चाहिए, इस अस्पताल के नाम पर जिन 87 लोगों की नियुक्ति की गई है वो कर क्या रहे हैं.
6 साल से सरकारी फाइलों यानी कागज पर चलने वाला अस्पताल देखने में कैसा लगता है. और यहां तक हमारी टीम पहुंची कैसे, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे. लेकिन पहले इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है.
- साल 2019 में 100 बेड के अस्पताल के लिए इंदौर के कलेक्टर ने जमीन आवंटित कर दी.
- 23 जून 2020 को मध्यप्रदेश सरकार ने सिविल अस्पताल को मंजूरी भी दे दी.
- अस्पताल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत 87 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया.
पिछले 6 सालों से जिस अस्पताल की नींव तक नहीं रखी गई है. उसके नाम पर ये सब चलता रहा. लेकिन इस खेल का खुलासा एक सरकारी आदेश से ही हो गया.
मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग का एक ऑर्डर जारी किया. इसके छठे नंबर पर गौर करने की जरूरत है.
लैब टेक्नीशियन श्रीमती रीना चौहान को सिविल अस्पताल इंदौर में पोस्ट किया गया. ये वही अस्पताल है. जो कागज में तो है लेकिन जमीनपर है ही नहीं. इसी दस्तावेज से सवाल उठा कि जो अस्पताल है ही नहीं वहां ट्रांसफर पोस्टिंग हो कैसे रही है. स्टाफ को वहां भेजा क्यों जा रहा है.
सवाल बड़ा है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम इंदौर पहुंची. संवाददाता प्रमोद शर्मा ने 100 बेड के इस अस्पताल की तलाश शुरू की. हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कितनी चौंकाने वाली चीज पता चली है. आपको ये समझना चाहिए. जहां अस्पताल होना चाहिए था. वहां क्या मिला ये जानकर आप दंग रह जाएंगे.
जहां अस्पताल होना चाहिए था. वहां कूड़ा पड़ा हुआ है. वहां चील कौए उड़ रहे हैं. इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है. 6 साल से यहां अस्पताल की नींव तक नहीं पड़ी है.
हमने जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से सवाल पूछा तो पढ़िए उनकी दलील क्या थी- सीएमएचओ ने कहा, 'विभाग से हमको समय पर जमीन नहीं मिल पाई वर्तमान में स्थिति है कि शासकीय जमीन मिलने में समय जरूर लगता है क्योंकि शहरी क्षेत्र में जमीन बड़ी मुश्किल से मिलती है. मगर अभी हमें भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है.'
हमारे पास इन साहब के लिए हम एक और दस्तावेज लाए हैं. ये कागज 7 सितंबर 2019 का है. जब इंदौर के कलेक्टर ने 100 बेड अस्पताल के लिए जमीन आवंटित कर दी थी.
यानी साढ़े 6 साल पहले जमीन आवंटित कर दी गई. लेकिन अस्पताल का नामोनिशान तक नहीं है. अधिकारी कह रहे हैं कब्जा नहीं मिला है. एक बार को इनकी बात अगर मान भी लें तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 6 साल से क्या सिस्टम सो रहा है. क्या कब्जा हटाया नहीं जा सकता है. इस राज्य में न जाने कितनी बुलडोजर कार्रवाइयां कर दी गईं इन 6 सालों में, क्या अस्पताल के लिए नहीं कर सकते? लेकिन वो कहते हैं नीयत होनी चाहिए.
कागजों पर चल रहे इस अस्पताल की सच्चाई तो आपने देख ली. अब बारी है यहां नियुक्त 87 लोगों का सच जानने की. हमारे पास इस अस्पताल के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ की पूरी लिस्ट है. इस सरकारी कागज में आगे इनका वेतन भी लिखा हुआ है. जिस अस्पताल का अस्तित्व ही नहीं है. उसके नाम कितनी सैलरी बांटी जा रही है.
इस सरकारी दस्तावेज के मुताबिक इस अस्पताल के नाम पर 6 साल से सालाना करीब डेढ़ करोड़ रुपये सैलरी दी जा रही है. सवाल उठता है कि जब अस्पताल है ही नहीं तो स्टाफ क्यों रखा और उन्हें 6 साल से सैलरी क्यों दी जा रही है. इस सवाल पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं आपको ये सुनना चाहिए.
सीएम ने कहा, 'जो पद जो स्वीकृत किए गए वह पोर्टल पर दिखते हैं , जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसे सीएमएचओ अगल-बगल कहीं भी संजीवनी क्लीनिक में अटैच कर सकता है, जल्द से जल्द उपयुक्त लैंड 50 बेड के लिए ढूंढ रहे हैं, इंदौर शहर में जहां कहीं पद खाली है वहां पर कर्मचारियों को एडजस्ट किया गया.
डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि इस अस्पताल के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया था. उन्हें आसपास के चिकित्सा केंद्रों में कार्यरत किया गया है. हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने इस दावे का भी DNA टेस्ट किया है.
अस्पताल और इस अस्पताल के नाम पर रखा गया स्टाफ दोनों सिर्फ कागजों पर ही दिख रहे हैं. लेकिन इस इलाके में इलाज न मिलने की वजह से परेशान लोगों का दर्द वास्तविक है. ऐसे में अदम गोंडवी साहब की एक कविता की दो पंक्तियां याद आती हैं. तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है!
एक तरफ इंदौर में 100 बेड का अस्पताल लापता है. वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अस्पताल होने के बावजूद ब्रेन हेमरेज की एक मरीज को ICU बेड पाने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ गया.
11वीं क्लास की एक छात्रा को अपनी नानी का इलाज करवाने के लिए इस तरह भटकना पड़ा कि उसने दिल्ली की जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी. सिर्फ पोल ही नहीं खोली बल्कि अदालत का दरवाजा खटखटाया. इस बच्ची की अर्जी पर क्या एक्शन हुआ है आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले आपको इस बच्ची को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए.
दिल्ली देश की राजधानी है. देशभर से लोग यहां इलाज करवाने आते हैं और इसी दिल्ली का ये हाल है. यहां भी कागजों पर व्यवस्था बेहतरीन है. मरीजों की मदद के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है. हेल्पलाइन नंबर है. लेकिन असलीयत में ये काम ही नहीं कर रहे हैं. सुभान अली जिस मोबाइल एप का जिक्र कर रही हैं आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए.
दिल्ली सरकार का दावा है कि कई अलग अलग एप्स के जरिये. दिल्ली सरकार के सभी 38 सरकारी अस्पतालों को जोड़ा गया है. किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं. कहां कौन सी जांच होती है. इस तरह की तमाम जानकारियां इस एप में दी जाती हैं. लेकिन इस बच्ची ने इन दावों का रिएलिटी टेस्ट कर दिया. इमरजेंसी नंबर के नाम पर जो हेल्पलाइन चलाई जा रही है, वहां या तो कोई जवाब नहीं देता है. या फिर गार्ड फोन उठाते हैं. सोचिये किसी का अपना स्ट्रेचर पर लेटा हो और सिस्टम इतना लचर हो तो कोई भी इंसान हार जाता है. लेकिन 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया. छात्रा की इस परेशानी को सुनने के बाद कोर्ट ने भी इस ऐप की हकीकत को देखने का फैसला लिया. बेंच ने कोर्ट मास्टर से ऐप पर दिए गए तीन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करने को कहा. जब नंबरों पर कॉल किया गया तो एक नंबर लगातार व्यस्त मिला. दूसरे नंबर पर कॉल करने पर केवल ऑडियो विज्ञापन चलता रहा. वहीं तीसरे नंबर पर संपर्क ही नहीं हो सका. जिसके बाद कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है.
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ज्वॉइंट डायरेक्टर खुद 31 जुलाई तक अलग-अलग दिनों में सभी अस्पतालों का सरप्राइज ऑडिट करेंगी.
ऑडिट रिपोर्ट में ये बताना होगा कि वेबसाइट पर ICU बेड की जानकारी सही और वास्तविक समय के अनुसार अपडेट हो रही है या नहीं.
ये भी बताना होगा कि क्या ICU बेड से जुड़े फोन कॉल का सही तरीके से जवाब दिया जा रहा है या नहीं.
रिपोर्ट में यह भी बताना है कि सभी अस्पतालों में ऑनलाइन पोर्टल एक समान तरीके से लागू किया गया है या नहीं.