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DNA Exclusive: 6 साल से 'कागजों पर चल रहा' इंदौर का 100 बेड अस्पताल! कर्मचारियों को मिलती रही सैलरी

Indore News: निगरानी बहुत जरूरी है. चाहे मंदिर हो या अस्पताल. निगरानी होती तो अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी नहीं होती. निगरानी होती तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल लापता नहीं होता. क्या आपको पता है कि, इंदौर में 6 साल से एक अस्पताल लापता है?

Written ByPramod SharmaEdited By:Shwetank Ratnamber
Published: Jul 05, 2026, 12:52 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:52 AM IST
DNA Exclusive: 6 साल से 'कागजों पर चल रहा' इंदौर का 100 बेड अस्पताल! कर्मचारियों को मिलती रही सैलरी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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