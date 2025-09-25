प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, सिंधु के पानी का यूं होगा इस्तेमाल, इन राज्यों की आएगी मौज

Indus River Water: सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है. साल 2029 लोकसभा चुनाव से पहले भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु नदी का पानी पहुंचाया जाएगा. जानिए पूरी योजना.
Indus River Water Plan: पहलगाम हमले के बाद भारत कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था. जिसके बाद पाकिस्तान को पानी की किल्लत होने लगी है. अब केंद्र सरकार सिंधु नदी के पानी को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है. साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में इस पानी को पहुंचाने का प्लान बना रहा है. जानिए क्या है सरकार की योजना?
किसे सौंपा गया काम?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले शुक्रवार को वरिष्ठ मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक हुई, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए एक डीपीआर तैयार की जा रही है. इसका काम एलएंडटी कंपनी को सौंपा गया है और परियोजना की रिपोर्ट अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है. गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनों और रॉक शील्ड तकनीक के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है. यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में उझ बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी ताकि रावी की सहायक नदी उझ से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके.
क्या है प्लानिंग
रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग बनाने के लिए पहाड़ों की चट्टानों की गहन जांच कराई जाएगी. ऐसे में अगर कहीं पर चट्टानें कमजोर पाई जाएंगी तो पाइपलाइन बिछाकर सुरंग को सुरक्षित बनाया जाएगा. इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद सुरक्षित तरीके से तेजी से काम करना है. ताकि राज्यों को इसका लाभ मिल सके और साथ-साथ नहर के निर्माण की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है. नहर के जरिए सिंधु के जल को वहां पहुंचाया जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है.
किन राज्यों को मिलेगा फायदा
इस परियोजना के जरिए इंदिरा गांधी नहर में पानी मोड़कर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जाएगा, इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा, चिनाब नदी को रावी-व्यास-सतलज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाएगा. इसे इन राज्यों की मौजूदा नहर प्रणालियों से जोड़ा जाएगा ताकि पानी सीधे इंदिरा गांधी नहर तक पहुंच सके और राजस्थान के श्री गंगानगर तक पहुंचाया जा सके,इसके अलावा, यह परियोजना दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी किल्लत दूर करेगी.
कितनी होगी लागत?
इसके अलावा बता दें कि इस परियोजना के जरिए रावी-व्यास और सतलज नदिया सिंधु बेसिन से जुड़ जाएगी. जिससे भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग कर सकेगा. सूत्रों ने बताया कि इस काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेगा और साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी, इसकी अनुमानित लागत 4,000-5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
