'हालात सुधरे तो भी पुराने स्वरूप में बहाल नहीं होगा सिंधु समझौता', PAK को भारत की दोटूक, बनाएगा 5500 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट्स

India New Stance on Indus Waters Treaty: पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकदी हमले में 26 पर्यटकों की बेरहम हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था. इस फैसले को अब एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इस दौरान पाकिस्तान पानी की कमी से भारी नुकसान उठा चुका है. अब भारत ने स्पष्ट किया है कि अगर हालात सुधर भी जाते हैं तो यह संधि मौजूदा स्वरूप में बहाल नहीं होगी. इसमें कई नए प्रावधान जोड़े जाएंगे और उन शर्तों के पूरा होने पर ही संधि का पालन सुनिश्चित हो पाएगा. भारत ने सिंधु नदी प्रणाली के पानी का इस्तेमाल करने के लिए जम्मू कश्मीर में 5500 मेगावाट की नई जलविद्युत परियोजनाओं की योजना भी बनाई है.