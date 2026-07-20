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'हालात सुधरे तो भी पुराने स्वरूप में बहाल नहीं होगा सिंधु समझौता', PAK को भारत की दोटूक, बनाएगा 5500 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट्स

Indus Waters Treaty Latest News: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के सामने साफ कर दिया है कि अगर दोनों मुल्कों के बीच हालात सुधरे तो भी सिंधु जल समझौते को पुराने स्वरूप में बहाल नहीं किया जाएगा. उसमें मौजूदा समय की जरूरतों के अनुरूप नई शर्तें जोड़ी जाएंगी.

Written BySiddhant Sibbal
Published: Jul 20, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:30 PM IST
'हालात सुधरे तो भी पुराने स्वरूप में बहाल नहीं होगा सिंधु समझौता', PAK को भारत की दोटूक, बनाएगा 5500 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट्स

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