'हालात सुधरे तो भी पुराने स्वरूप में बहाल नहीं होगा सिंधु समझौता', PAK को भारत की दोटूक, बनाएगा 5500 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट्स

India New Stance on Indus Waters Treaty: पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकदी हमले में 26 पर्यटकों की बेरहम हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था. इस फैसले को अब एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इस दौरान पाकिस्तान पानी की कमी से भारी नुकसान उठा चुका है. अब भारत ने स्पष्ट किया है कि अगर हालात सुधर भी जाते हैं तो यह संधि मौजूदा स्वरूप में बहाल नहीं होगी. इसमें कई नए प्रावधान जोड़े जाएंगे और उन शर्तों के पूरा होने पर ही संधि का पालन सुनिश्चित हो पाएगा. भारत ने सिंधु नदी प्रणाली के पानी का इस्तेमाल करने के लिए जम्मू कश्मीर में 5500 मेगावाट की नई जलविद्युत परियोजनाओं की योजना भी बनाई है.
सूत्रों के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान को संकेत दिया है कि 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) अपने मौजूदा स्वरूप में खत्म हो चुकी है. इसके साथ ही, भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये में बुनियादी बदलाव, इस संधि को दोबारा बहाल करने की शर्त भी बना दी है.
सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सिंधु जल संधि अब अपने मौजूदा स्वरूप में दोबारा काम नहीं करेगी और इस संधि में बने रहना भारत के हित में नहीं है. अधिकारियों ने इस समझौते की बुनियाद को पूरी तरह से कमजोर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने उस पर किए अच्छे विश्वास का उल्लंघन किया है और अब संधि की मूल नींव ही ढह चुकी है.”
मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद अब 2025 से पहले वाले ढांचे पर वापस लौटना असंभव लग रहा है. सूत्रों ने तर्क दिया कि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (customary international law) के तहत, किसी भी संधि के दौरान आतंकवाद का इस्तेमाल खुद में एक उल्लंघन है. ऐसे में अगर भविष्य में कोई नया समझौता होता है, तो वह आज की वास्तविकताओं को दर्शाएगा. उसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, बदलते जल विज्ञान, पानी की बढ़ती मांग और नई तकनीक और सुरक्षा चिंताएं भी अनिवार्य रूप से शामिल की जाएंगी. जिसे पाकिस्तान को मानना होगा.
बताते चलें कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई इस संधि में सिंधु नदी प्रणाली के पानी का बंटवारा किया था. जिसके तहत तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला था. जबकि भारत को पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई. हालांकि, भारत का कहना है कि दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते यह व्यवस्था एकतरफा और अव्यवहारिक हो गई है.
सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अपने समर्थन को विश्वसनीय रूप से छोड़ना होगा. अब इस मुद्दे पर कोई प्रगति तभी होगी, जब पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से यह स्थापित कर देगा कि उसने आतंकवाद को छोड़ दिया है.
अधिकारियों ने इस बात की ओर इशारा किया कि आतंकवाद फैलाने पर प्रतिबंधित किए गए व्यक्ति अभी भी पाकिस्तान में सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं. वे अपने आतंकी संदेशों का प्रचार कर रहे हैं. सच बात ये है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से इस बारे में कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाए गए हैं.
वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने के साथ ही भारत सिंधु जल के पूर्ण इस्तेमाल के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है. उसकी दो बड़ी परियोजनाएं इस साल चालू होने वाली हैं. इनमें से एक, 624 मेगावाट की कीरू (Kiru) और 1,000 मेगावाट की पाकल दुल (Pakal Dul) जलविद्युत परियोजनाएं हैं.
इसके साथ ही भारत आने वाले वर्षों में जम्मू और कश्मीर में अतिरिक्त 5,500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें 1,856 मेगावाट की सवलकोट, 850 मेगावाट की रतले, 240 मेगावाट की उरी 1 और 2, 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज-2 और 540 मेगावाट की क्वार (Kwar) परियोजनाएं शामिल हैं. दिलचस्प बात ये है कि इनमें से कई परियोजनाओं को अपने खिलाफ बताते हुए पाकिस्तान लंबे समय से विरोध करता आ रहा है.
सूत्रों ने बताया कि भारत ने 70 से अधिक परियोजनाओं की जानकारी दी है. इनमें बगलिहार से लेकर तुलबुल तक कई परियोजनाओं पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है. भारत ने साल 2023 में संधि पर नए सिरे से बातचीत की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ठोस बातचीत से बचता रहा.
अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान पानी बचाने के मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है. सिंधु प्रणाली का जितना पानी पाकिस्तान में सतह पर बर्बाद हो जाता है, वह भारत के कुल हिस्से से भी ज्यादा है. उसने दशकों से कोई बड़ा नया जलाशय (स्टोरेज) नहीं बनाया है, वह अपने पानी का लगभग 50% बर्बाद कर देता है और वह अंतर-प्रांतीय जल विवादों से भी घिरा हुआ है.
सूत्रों के मुताबिक, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के विरोध के कारण लंबे समय से प्रस्तावित कालाबाग बांध अभी भी अधर में लटका हुआ है. वहीं मंगला बांध तलछट के कारण अपनी 12% क्षमता पहले ही खो चुका है. अपनी इन कमियों को दूर करने के बजाय पाकिस्तान लगातार भारत पर दोषारोपण करने में लगा है.
अधिकारियों का कहना है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है कि जब तक संधि स्थगित है, तब तक मध्यस्थता न्यायालय का रास्ता चुनना अवैध है.
यह पूछे जाने पर कि क्या भारत बाढ़ के आंकड़े साझा करेगा, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह काम जारी रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से किया गया था.