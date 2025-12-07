IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में दिल दहला देने वाला खुलासा

PMJAY IVF coverage: भारत में बांझपन का इलाज करवाने वाले परिवार लगातार गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं. जिसको लेकर एक नए बहु केंद्रीय अध्ययन में बड़ा खुलासा किया गया है. रिसर्च के अनुसार भारत में आईवीएफ करवाने वाले लगभग 90 प्रतिशत जोड़े भारी भरकम खर्चे का सामना कर रहे हैं और उनको इस खर्चे का सामना सिर्फ प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी करना पड़ रहा है. रिसर्च में देश के पांच बड़े संस्थानों को शामिल किया गया, जिसके विश्लेषण पर वित्तीय बोझ का पूरा खुलासा हुआ है.

रिसर्च में सिफारिश

रिसर्च के दौरान यह बात सामने आई की आईवीएफ के लिए सरकारी अस्पतालों में लगभग 1 लाख 1 हजार और प्राइवेट अस्पताल में ढाई लाख रुपए खर्च आता है, जिसके लिए जोड़े कर्ज लेने पर मजबूर होते हैं. रिसर्च में 5 प्रतिशत जोड़ों के पास ही आईवीएफ के लिए सीमित सहायता का बीमा कवरेज मिला है. इस रिसर्च में एक बड़ी सिफारिश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गई है, जिसके तहत आईवीएफ को शामिल किया जाए और जोड़ों को पैकेज के रूप में 81332 रुपए की सहायता दी जाए.

वित्तीय बोझ

यह रिसर्च भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान के एचटीए रिसोर्स हब ने किया है. डॉ वीना जोशी ने इसकी अगुवाई की है. इस रिसर्च में वित्तीय दबाव सिर्फ आईवीएफ तक सीमित नहीं होने की बात भी कही गई है. क्योंकि, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस के अलावा ट्यूबल रोग या पुरुष बांझपन जैसी दिक्कतों का इलाज करवाने वाले 25 प्रतिशत जोड़ों को भी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है.

पांच संस्थानों का किया अध्ययन

दरअसल, गैर आईवीएफ बांझपन के इलाज के लिए औसतन ओओपीई 11 हजार 317 रुपए था लेकिन बावजूद इसके प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के पैसे ज्यादा लगता था. रिसर्च में बांझपन का इलाज करवाने वाली महिलाओं के अंदर दर्द, चिंता और अवसाद नजर आया तो वहीं पुरुषों के अंदर चिंता का लेवल ज्यादा देखा गया. इस रिसर्च के लिए चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम के मेडिकल कॉलेज को चुना गया था. इसमें हर जगह पर इलाज करवा रहे 30 आईवीएफ रोगियों और बांझपन रोगियों का मूल्यांकन किया गया और अस्पताल के रिकॉर्ड से विस्तृत डेटा का भी आकलन किया है.

