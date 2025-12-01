घुसपैठ की कोशिशें नाकाम, 8 आतंकवादी इस साल ढेर; BSF की चौकसी से पड़ोसी मुल्क के मंसूबों पर फिरा पानी

Cross Border Terrorism: कश्मीर सीमांत क्षेत्रों में बीएसएफ की साल भर की गतिविधियों का विवरण साझा करते हुए आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने कहा कि हमने इस साल घुसपैठ की 4 कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिसमें 13 घुसपैठिए शामिल थे, जिनमें से आठ को सेना ने निष्प्रभावी कर दिया और पांच को पीछे धकेल दिया गया. यादव ने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से दुस्साहस होता है तो 'ऑपरेशन सिंदूर' जारी रहेगा उन्होंने कहा कि हम दूसरी तरफ से किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने आगे कहा कि 2025-26 के दौरान BSF की सबसे बड़ी कामयाबी ऑप्स 'सिंदूर' रही है, जिसका पहला फेज 6 मई से 10 मई 2025 तक किया गया था. BSF यूनिट्स ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर LoC पर पाक पोस्ट और टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड पर असरदार तरीके से फायरिंग की थी, जिसमें मजबूत, सटीक और प्रोफेशनल जवाब दिया गया था.

यादव ने बताया कि नए रास्ते सामने आने से घुसपैठ के तरीके थोड़े बदल गए हैं, लेकिन BSF और आर्मी के बीच करीबी तालमेल ने कई कोशिशों को नाकाम करने में मदद की है. उन्होंने कहा कि हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड मजबूत है, और हर इनपुट पर तेजी से नजर रखी जाती है. यादव ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि बॉर्डर के उस पार LoC पर अभी भी 69 एक्टिव लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं, जहां करीब 100-120 आतंकवादी घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं. साथ ही, आतंकवादियों के अलग-अलग ट्रेनिंग कैंप भी हमारी खुफिया विंग की नजर में हैं.

नार्को-टेरर एक्टिविटीज घाटी के लिए खतरा: IG BSF

Add Zee News as a Preferred Source

IG BSF ने LoC के उस पार से बढ़ रही नार्को-टेरर एक्टिविटीज के बारे में भी चेतावनी दी, इसे कश्मीरी युवाओं को टारगेट करने और आतंक को फंड करने के मकसद से एक बड़ा अंदरूनी खतरा बताया. उन्होंने आगे कहा कि लगातार भारतीय हमलों के बाद कुछ लॉन्चिंग पैड पाकिस्तानी इलाके में और अंदर शिफ्ट हो गए हैं, साथ ही सर्विलांस और ऑपरेशनल तैयारी अभी भी ज्यादा है. यह पूछे जाने पर कि कितने ऑपरेशन पूरी तरह से BSF इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित थे, उन्होंने कहा कि यह काफी संख्या में इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करता रहता है, जिसके नतीजे में काउंटर-टेररिज्म एक्शन होते हैं, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन और युद्ध जैसे स्टोर की रिकवरी शामिल है.

बिना किसी पुराने रिकॉर्ड के पढ़े-लिखे युवाओं को शामिल करने वाले व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के सामने आने पर, IG ने कहा कि यह ट्रेंड चिंता का विषय है और इसकी पहचान करने में मुश्किलें आती हैं. सभी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​ऐसे नेटवर्क का मुकाबला करने और साइलेंट रिक्रूटमेंट का पता लगाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि BSF ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद के लिए अंदरूनी इलाकों में 13 कंपनियां तैनात की हैं.

आंतरिक इलाकों में ऑपरेशन सभी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर किए जाते हैं, जिसमें रेडिकलाइज़ेशन हॉटस्पॉट और BSF इंटेलिजेंस द्वारा फ़्लैग किए गए संस्थानों की मॉनिटरिंग शामिल है. LoC के पार लॉन्चिंग पैड पर एक सवाल के जवाब में, यादव ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग रेंज में आने से बचने के लिए कुछ लॉन्चिंग पैड को और अंदर शिफ्ट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रोका नहीं गया है और फोर्स बॉर्डर पार से किसी भी गलत काम का जवाब देने के लिए तैयार है. IG ने कहा कि नार्को-टेररिज्म एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें तंगदार जैसे LoC सेक्टरों के जरिए नारकोटिक्स भेजने की कोशिशें हो रही हैं, जिसका मकसद टेररिज्म को फाइनेंस करना और नशे की लत से होने वाली अस्थिरता फैलाना दोनों है.

हम हमेशा कश्मीर के लोगों की सेवा के लिए मौजूद: अशोक यादव

ड्रोन एक्टिविटी पर, यादव ने कहा कि LoC के पार ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन वे ज़्यादातर हवाई जांच और निगरानी तक ही सीमित रहे हैं और हाल के महीनों में बॉर्डर पार नहीं किए हैं. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कश्मीर फ्रंटियर, कश्मीर घाटी में 343 km LoC पर भारतीय सेना के साथ मिलकर LoC पर असरदार तरीके से तैनात है और उस पर कब्ज़ा कर रहा है। इसके अलावा, BSF यूनिट्स JKP, सिस्टर एजेंसियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय महत्व के कुछ जरूरी ठिकानों की सुरक्षा कर रही हैं और कश्मीर के लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रही हैं. कश्मीर घाटी के लोगों के प्रति BSF का कमिटमेंट दोहराते हुए, यादव ने कहा कि हम हमेशा कश्मीर के लोगों की सेवा के लिए मौजूद हैं और उनकी भलाई पक्का करना फोर्स की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है.