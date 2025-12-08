कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला बड़ा राज

Chinese National Detained: सेना की इंटेलिजेंस विंग द्वारा इंटरनेट पर एक असामान्य बातचीत को इंटरसेप्ट करने के बाद एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया गया, जो बिना इजाजत के लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में घुस गया था. जानकारी के अनुसार, 29 साल के चीनी नागरिक हू कोंगताई को फिलहाल कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां ​​बिना इजाजत यात्रा और कथित वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं. उसे श्रीनगर के पास बडगाम जिले में हिरासत में लिया गया था.

बोस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है चीनी शख्स

अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएट हू के पासपोर्ट से पता चलता है कि उसने अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, फिजी और हांगकांग की यात्रा की है. हू 19 नवंबर, 2025 को एक टूरिस्ट वीजा पर नई दिल्ली आया था, जो 30 दिसंबर, 2025 तक वैलिड था. उसके वीजा से उसे सिर्फ तय शहरों (वाराणसी, सारनाथ, गया, कुशीनगर, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली) में कुछ खास बौद्ध धार्मिक स्थलों पर जाने की इजाजत थी, लेकिन वह 20 नवंबर को एयरपोर्ट पर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) काउंटर पर जरूरी रजिस्ट्रेशन कराए बिना लेह चला गया. लद्दाख और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में जाने के लिए विदेशियों को खास इजाजत की जरूरत होती है. वह श्रीनगर में एक बिना रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में रुका और खुले बाजार से एक इंडियन सिम कार्ड खरीदा, जो विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों का उल्लंघन है. सेना द्वारा इंटरसेप्ट की गई असामान्य इंटरनेट गतिविधि की बातचीत से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया, जिसके बाद निगरानी शुरू की गई. उसके मोबाइल फोन की जांच में चिंताजनक सर्च हिस्ट्री सामने आई.

मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से खुले कई राज

कश्मीर घाटी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की तैनाती से संबंधित सर्च. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (जिसे 2019 में खत्म कर दिया गया था) से संबंधित सामग्री की तलाश. उन्होंने कई संवेदनशील जगहों का दौरा किया, जिनमें शामिल हैं: हरवान में एक बौद्ध स्थल, जहां पिछले साल एक आतंकवाद विरोधी अभियान हुआ था. अवंतीपुर के खंडहर, जो भारतीय सेना के विक्टर फोर्स मुख्यालय के पास स्थित हैं. श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ियां, हजरतबल दरगाह और मुगल गार्डन. हू कोंगताई अभी बडगाम जिले के पुलिस पोस्ट हुमहामा में हैं, जहां उनसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, CID, मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसी कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां उनकी यात्रा के सही मकसद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी संभावित असर का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही हैं. अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें चीन डिपोर्ट किया जा सकता है.