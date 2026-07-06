/खराब ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कें और.... बेंगलुरु में जाम में फंसे इंफोसिस के को-फाउंडर; किसपर उतारा गुस्सा?

एक ने कहा कि पिछले हफ्ते 28 km के सफर में लगभग तीन घंटे लग गए थे और कंपनियों से रिमोट वर्क को वापस लाने को कहा "जब तक सड़कें, नियम और लागू करने के तरीके ठीक नहीं हो जाते, एक अन्य ने कहा कि इसका हल यात्रियों के पास ही है. उन्होंने कहा कि वीकेंड पर, प्राइवेट गाड़ियों के बजाय बसों और मेट्रो का इस्तेमाल करें.