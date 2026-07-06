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खराब ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कें और.... बेंगलुरु में जाम में फंसे इंफोसिस के को-फाउंडर; किसपर उतारा गुस्सा?

Infosys Co Founder: बेंगलुरु में भारी ट्रैफिक की वजह से इंफोसिस के को-फाउंडर क्रिस गोपालकृष्णन को 31 किमी की दूरी तय करने में ढाई घंटे लग गए. उन्होंने एक्स पर अपना अनुभव शेयर किया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:37 AM IST
खराब ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कें और.... बेंगलुरु में जाम में फंसे इंफोसिस के को-फाउंडर; किसपर उतारा गुस्सा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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