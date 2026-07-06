/खराब ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कें और.... बेंगलुरु में जाम में फंसे इंफोसिस के को-फाउंडर; किसपर उतारा गुस्सा?

Infosys Co Founder: बेंगलुरु भारत के सबसे व्यस्त शहरों में से एक है. जहां पर हर दिन लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है. इस जाम का शिकार इंफोसिस के को-फाउंडर क्रिस गोपालकृष्णन भी बन गए. उन्होंने शहर की खराब ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि 31 किलोमीटर का सफर तय करने में उन्हें ढाई घंटे लग गए.
क्रिस गोपालकृष्णन ने बताया कि शनिवार को शहर में 31 किलोमीटर की रूटीन ड्राइव पूरी करने में उन्हें लगभग 2.5 घंटे लगे. हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. ट्रैफिक, सड़कों की हालत और लोगों में ट्रैफिक अनुशासन की कमी बड़ी समस्या बन गई है.
एक ने कहा कि पिछले हफ्ते 28 km के सफर में लगभग तीन घंटे लग गए थे और कंपनियों से रिमोट वर्क को वापस लाने को कहा "जब तक सड़कें, नियम और लागू करने के तरीके ठीक नहीं हो जाते, एक अन्य ने कहा कि इसका हल यात्रियों के पास ही है. उन्होंने कहा कि वीकेंड पर, प्राइवेट गाड़ियों के बजाय बसों और मेट्रो का इस्तेमाल करें.
कई यूजर्स ने सभी की रफ्तार धीमी करने के लिए तेज लेन-कटिंग और ओवरटेकिंग को दोषी ठहराया, और लाइसेंसिंग नियमों को और सख्त करने की मांग की. कुछ लोगों ने मानसून को पहले से ही तनावग्रस्त नेटवर्क के ऊपर एक नई सिरदर्दी बताया. एक कमेंट करने वाले ने देरी से बचने लायक होने का फैसला करने से पहले रूट और गाड़ी की डिटेल्स पर सवाल उठाए.
बता दें कि बेंगलुरु 2025 टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर था, जिसका एवरेज कंजेशन लेवल 74.4% था. साल भर में रश-आवर ट्रैफिक में फंसे यात्रियों के लगभग 168 घंटे यानी लगभग पूरे सात दिन बर्बाद हो गए, क्योंकि पीक-आवर में औसत स्पीड घटकर सिर्फ 13.9 kmph रह गई थी.