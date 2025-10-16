Advertisement
हम दोनों पिछड़ी जाति के नहीं हैं...इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूति ने पत्नी सुधा मूर्ति के साथ कांग्रेस सरकार को लिखा लेटर, मचा बवाल

Infosys founders Narayana Murthy, Sudha Murty: इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने कर्नाटक की जाति जनगणना में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे पिछड़ी जाति से नहीं हैं, इसलिए उनकी भागीदारी जरूरी नहीं.  इस फैसले ने हलचल मचा दी है. उधर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सर्वेक्षण में हिस्सा लिया, अब इस मामले में बवाल मच गया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 16, 2025, 01:19 PM IST
Narayana Murthy, Sudha Murty refuse caste survey: इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी, मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा कराए जा रहे सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण, यानी जाति जनगणना में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है. जिसके बाद इस फैसले ने राज्य में हलचल मचा दी है. 

मूर्ति दंपति का पत्र, क्या है वजह?
दोनों ने सर्वेक्षण करने वाली स्वायत्त सरकारी संस्था, कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को एक स्व-सत्यापित पत्र प्रस्तुत किया है. आधिकारिक सर्वेक्षण प्रपत्र में, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से विवरण देने से इनकार कर रहे हैं. पत्र के प्रारूप में लिखा था, "हम और हमारा परिवार जनगणना में भाग नहीं लेंगे और हम इस पत्र के माध्यम से इसकी पुष्टि कर रहे हैं." उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वे किसी भी पिछड़ी जाति से संबंधित नहीं हैं और सर्वेक्षण में उनकी भागीदारी सरकार के लिए किसी काम की नहीं होगी. नारायण मूर्ति ने पत्र में कहा, "इसलिए, हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं."

डीके शिवकुमार ने लिया सर्वेक्षण में भाग
हाल ही में, गणनाकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बेंगलुरु के सदाशिवनगर स्थित आवास पर एक सर्वेक्षण किया. शिवकुमार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस प्रक्रिया में भाग लिया. धर्म, जाति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर सवाल पूछे गए, जिनका शिवकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया. हालांकि, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बावजूद, गणनाकर्ताओं ने उनसे और सवाल पूछे. लंबी पूछताछ से चिढ़कर, शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा, "आप सिर्फ सवाल पूछने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं."

व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग
इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया कि जाति जनगणना में भाग न लेना ही बेहतर होगा, और आगाह किया कि अगर कोई इसमें भाग लेता है, तो व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा है. कर्नाटक की जाति जनगणना की समय सीमा बढ़ा दी गई है. राज्य भर में सर्वेक्षण 12 अक्टूबर तक और बेंगलुरु में 24 अक्टूबर तक पूरा होना है. इससे पहले, 7 अक्टूबर की समय सीमा अधूरे आंकड़ों के संग्रह के कारण पूरी नहीं हो पाई थी.

कौन सा कर्नाटक में चल रहा सर्वेक्षण?
सर्वेक्षण को पूरा करने में आसानी के लिए, स्कूलों को आधे दिन के कार्यक्रम में समायोजित किया गया है और सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल नई समय सीमा तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे, साथ ही कुछ दशहरा की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है. यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सर्वेक्षण 7 अक्टूबर की समय सीमा तक पूरा नहीं हो पाया था. अक्टूबर 2025 की शुरुआत तक कर्नाटक में चल रहे जाति सर्वेक्षण में लगभग 83 प्रतिशत परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य के कुल 1.43 करोड़ परिवारों में से 1.22 करोड़ परिवारों की गणना की गई है. (इनपुट आईएएनएस से)

