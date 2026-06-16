/26 साल पुराना वारंट पर 166 दिन की जेल, जब असली आरोपी मर चुका था, तो बेगुनाह सिपाही को क्यों मिली यह सजा?

Rajasthan Police Akhilesh Tripathi Wrongful Arrest News: एक पुलिसवाले को फ इसलिए 166 दिनों तक जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसका नाम एक आरोपी के नाम से मिलता था. ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है. राजस्थान पुलिस के 26 साल पुराने गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई का शिकार लखनऊ में तैनात एक सिपाही हो गया. पुलिस ने सिपाही अखिलेश त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लेकिन बाद में पता चला कि जिस अखिलेश के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ था, उसकी तो कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी. यानी पुलिस जिस आरोपी को पकड़ने पहुंची थी.वो इस दुनिया में था ही नहीं और गलत पहचान के आधार पर एक दूसरे अखिलेश को जेल जाना पड़ा.
समझ रहे हैं, पुलिस ने पुलिसवाले को ही गिरफ्तार कर लिया. वो भी एक ऐसे जुर्म में, जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था. इसे साबित करने में अखिलेश त्रिपाठी को 166 दिन का वक्त लग गया. यही नहीं उन्हें 5 महीने से ज्यादा वक्त तक जेल में ही रहना पडा. जमानत तक नहीं मिली उन्हें.
#DNAमित्रों | राजस्थान पुलिस है.. गलतियां हो जाती हैं!
यूपी के अखिलेश.. 166 दिन तक जेल में रहे
आरोपी के नाम से नाम मिला तो जेल हुई, आरोपी मर गया.. हवलदार कैसे फंस गया?#DNA #DNAWithRahulSinha #Rajasthan #RajasthanPolice@rahulsinhatv pic.twitter.com/8lH015HyD6
— Zee News (@ZeeNews) August 14, 2026
लखनऊ में पुलिस की नौकरी कर रहे अखिलेश त्रिपाठी का नाम वही था, लेकिन उनकी पहचान और पिता का नाम वारंट में दर्ज व्यक्ति से अलग था. खुद अखिलेश ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से कहते रहे. यही सीजेएम कोर्ट में भी उन्होंने वकालतनामे का हवाला दिया और कहा कि वे पिता का नाम देख लें. आरोपी के पिता का नाम अलग है. उन्होंने अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए. लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया.
सीजेएम कोर्ट ने भी पुलिस के साक्ष्य को आधार बनाते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया. सोचिए..पुलिस का सिस्टम कैसे काम कर रहा है. मिलते जुलते नाम की वजह से अखिलेश त्रिपाठी को जेल की रोटी खानी पड़ गई. मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास सही पहचान करने के कई मौके थे. वारंट में दर्ज व्यक्ति और लखनऊ वाले अखिलेश की पहचान में अंतर था. पिता का नाम अलग था..और सबसे बड़ी बात, पुराने आरोपी की मौत का रिकॉर्ड भी मौजूद बताया गया. ऐसे में गिरफ्तारी से पहले अगर नाम के साथ बाकी पहचान भी ठीक से मिलाई जाती, तो एक निर्दोष व्यक्ति को महीनों जेल में बिताने से बचाया जा सकता था.
मामले की सुनवाई के दौरान माधोपुर के पुलिस अधीक्षक भी अदालत में पेश हुए. उन्होंने माना कि वर्तमान अखिलेश की गिरफ्तारी पहचान की गलती के कारण हुई थी. कोर्ट ने भी पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए. हमारी टीम ने अखिलेश त्रिपाठी से संपर्क किया.
अखिलेश जेल से बाहर आ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. अब बड़ा सवाल ये है कि 166 दिन जेल में बिताने के बाद उनकी नौकरी, सम्मान और परिवार को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अदालत में पुलिस अपनी गलती स्वीकार कर चुकी है, इसलिए अब जरूरत सिर्फ रिहाई की नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने की है. अगर किसी निर्दोष को सिर्फ एक नाम की गलती से 166 दिन जेल में बिताने पड़ जाएं, तो सवाल सिर्फ एक पुलिसकर्मी का नहीं बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम की पहचान जांचने की व्यवस्था का है.