/26 साल पुराना वारंट पर 166 दिन की जेल, जब असली आरोपी मर चुका था, तो बेगुनाह सिपाही को क्यों मिली यह सजा?

Rajasthan Police Akhilesh Tripathi Wrongful Arrest News: एक पुलिसवाले को फ इसलिए 166 दिनों तक जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसका नाम एक आरोपी के नाम से मिलता था. ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है. राजस्थान पुलिस के 26 साल पुराने गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई का शिकार लखनऊ में तैनात एक सिपाही हो गया. पुलिस ने सिपाही अखिलेश त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. लेकिन बाद में पता चला कि जिस अखिलेश के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ था, उसकी तो कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी. यानी पुलिस जिस आरोपी को पकड़ने पहुंची थी.वो इस दुनिया में था ही नहीं और गलत पहचान के आधार पर एक दूसरे अखिलेश को जेल जाना पड़ा.