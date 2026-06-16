Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /26 साल पुराना वारंट पर 166 दिन की जेल, जब असली आरोपी मर चुका था, तो बेगुनाह सिपाही को क्यों मिली यह सजा?

26 साल पुराना वारंट पर 166 दिन की जेल, जब असली आरोपी मर चुका था, तो बेगुनाह सिपाही को क्यों मिली यह सजा?

Rajasthan Police arrests Akhilesh Tripathi News: लखनऊ में तैनात एक सिपाही के लिए मिलता-जुलता नाम होना गले का फंदा बन गया. राजस्थान के माधोपुर में 26 साल से वांछित एक आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस ने हमनाम होने की वजह से लखनऊ वाले सिपाही को अरेस्ट कर लिया. उसे 5 महीने पुराने बना गले का फंदा, 26 साल पुराने वारंट में निर्दोष सिपाही को भेजा जेल; 5 महीने बाद सामने आई लापरवाही

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 12:48 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:49 AM IST
26 साल पुराना वारंट पर 166 दिन की जेल, जब असली आरोपी मर चुका था, तो बेगुनाह सिपाही को क्यों मिली यह सजा?

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब असली आरोपी मर चुका था, तो बेगुनाह सिपाही को क्यों दी गई 5 महीने जेल की सजा?
2
3
4
5