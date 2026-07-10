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समुद्र में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, स्वदेशी युद्धपोत ‘महेंद्रगिरि’ बेड़े में होगा शामिल; दुश्मन देशों की उड़ी नींद

11 जुलाई का दिन भारतीय नौसेना के लिए अहम रहने वाला है. इस खास दिन पर विशाखापत्तनम में छठी स्वदेशी प्रोजेक्ट-17A स्टील्थ फ्रिगेट 'महेंद्रगिरि' (F38) को भारतीय नौसेना कमीशन करेगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 10, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:08 PM IST
समुद्र में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, स्वदेशी युद्धपोत ‘महेंद्रगिरि’ बेड़े में होगा शामिल; दुश्मन देशों की उड़ी नींद

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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