/समुद्र में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, स्वदेशी युद्धपोत ‘महेंद्रगिरि’ बेड़े में होगा शामिल; दुश्मन देशों की उड़ी नींद

INS Mahendragiri: भारत रक्षा क्षमताओं में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है. पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमता में अप्रत्याशित इजाफा देखने को मिला है. इन सबके बीच भारतीय नौसेना को 11 जुलाई को एक और बड़ी ताकत मिलने जा रही है. स्वदेश में विकसित किए गए अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरि को विशाखापट्टनम में आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा.
दरअसल, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है और छठा स्टील्थ फ्रिगेट है. इसको भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इस युद्धपोत में अधिकांश स्वदेशी सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, महेंद्रगिरि का नाम पूर्वी घाट की प्रसिद्ध महेंद्रगिरि पर्वत शृंखला के नाम पर रखा गया है. इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि यह पहला मौका है, जब भारतीय नौसेना ने किसी भी युद्धपोत का नाम महेंद्रगिरि पर्वत पर रखा है. यह युद्धपोत कल यानी 11 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा.
गौरतलब है कि आईएएनएस महेंद्रगिरि का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है. 75 फिसदी से अधिक स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह युद्धपोत कई विशेषताओं से भरा है. यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है.
यह प्रोजेक्ट 17A का अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है.
इस शिप में 75 फीसदी से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है.
इस युद्धपोत की डिजाइन कुछ ऐसी है, जिसको रडार पहचान नही कर पाता.
इसकी स्टील्थ तकनीक के कारण दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता बढ़ जाती है.
इस स्वदेशी युद्धपोत में अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली लगाई गई है.
इसकी मारक क्षमता और जीवित रहने की क्षमता पहले के फ्रिगेट्स की तुलना में काफी ज्यादा है.
गौरतलब है कि आईएनएस महेंद्रगिरि के शामिल होने से हिंद महासागर में क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इसके शामिल होने से समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर नजर रखने में आसानी होगी.
बता दें कि पिछले कुछ समय में भारत ने आधुनिक युद्धपोतों के निर्माण में काफी तेजी लाई है. आईएनएस महेंद्र गिरी भी उसी दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.