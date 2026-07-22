80% स्वदेशी तकनीक, वाटर-जेट और टॉरपीडो... समंदर का 'साइलेंट किलर' है INS मालवन, दुश्मन थर-थर कांपेंगे

समंदर में जंग अब सिर्फ बड़े युद्धपोतों या लड़ाकू विमानों के दम पर नहीं जीती जाती. आज सबसे बड़ा खतरा उन पनडुब्बियों से माना जाता है, जो समंदर की गहराइयों में छिपकर बिना किसी आहट के हमला करने की क्षमता रखती हैं. ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है आईएनएस मालवन (INS Malvan). यह अत्याधुनिक युद्धपोत उथले समंदरी इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने, उनका पीछा करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है.
आईएनएस मालवन माहे श्रेणी (Mahe-class) के एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) का दूसरा युद्धपोत है. इसका नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया है. भारतीय नौसेना इस श्रेणी के जहाजों का नाम देश के प्रमुख तटीय शहरों पर रखने की परंपरा निभाती रही है, ताकि उनकी भूमिका और पहचान भारत की समंदरी सुरक्षा से जुड़ी रहे.
समंदरी युद्ध में पनडुब्बियां सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक समंदर के भीतर छिपी रह सकती हैं और अचानक हमला कर सकती हैं. बड़े युद्धपोत अक्सर उथले समंदरी इलाकों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते. ऐसे में आईएनएस मालवन को खास तौर पर तटीय क्षेत्रों, नौसैनिक अड्डों, बंदरगाहों और महत्वपूर्ण समंदरी मार्गों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है. यह युद्धपोत ऐसे समय नौसेना में शामिल हुआ है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपनी पनडुब्बियों और निगरानी जहाजों की मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है.
आईएनएस मालवन का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है. यह 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत विकसित भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक स्वदेशी प्लेटफॉर्म में से एक माना जा रहा है. वहीं पाकिस्तान भी अपने पनडुब्बी बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहा है. ऐसे हालात में आईएनएस मालवन भारत की समंदरी सुरक्षा को नई मजबूती देगा.
यह युद्धपोत करीब 77.6 मीटर लंबा है और इसका विस्थापन लगभग 900 टन है. इसमें करीब 55 से 60 नौसैनिक, जिनमें अधिकारी और नाविक दोनों शामिल हैं, तैनात रह सकते हैं. इसके साथ ही जहाज में आधुनिक नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिससे दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और समय रहते कार्रवाई करना आसान हो जाता है.
आईएनएस मालवन को ऐसे अत्याधुनिक सेंसरों से लैस किया गया है, जो समंदर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम हैं. इसमें हुल माउंटेड सोनार लगाया गया है, जो लगातार पानी के भीतर निगरानी करता है. इसके अलावा लो फ्रिक्वेंसी वैरिएबल डेप्थ सोनार (LFVDS) भी मौजूद है, जो अलग-अलग गहराइयों और मुश्किल समंदरी परिस्थितियों में छिपी पनडुब्बियों का पता लगा सकता है.
आईएनएस मालवन सिर्फ निगरानी ही नहीं करता, बल्कि दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई के लिए भी पूरी तरह तैयार है. इसमें लाइटवेट टॉरपीडो लगाए गए हैं, जो पनडुब्बियों को निशाना बना सकते हैं. इसके अलावा एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद हैं, जो पानी के भीतर मौजूद लक्ष्य पर तेजी से हमला करने में सक्षम हैं. जहाज पर 30 मिमी CRN-91 नौसैनिक गन भी लगी है, जो सतह और हवा से आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकती है. जरूरत पड़ने पर यह समंदर में नौसैनिक माइंस (बारूदी सुरंगें) भी बिछा सकता है, जिससे दुश्मन के जहाजों की आवाजाही रोकी जा सके.
आईएनएस मालवन में वॉटर-जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है. यह तकनीक जहाज को उथले पानी में भी बेहतरीन गति और फुर्ती से संचालन करने की क्षमता देती है. साथ ही इसकी आवाज बेहद कम होती है, जिससे पनडुब्बियों की तलाश के दौरान दुश्मन के लिए इसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार यह युद्धपोत न केवल भारत की रक्षा क्षमता को नई मजबूती देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि देश अब आधुनिक नौसैनिक तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
आईएनएस मालवन के शामिल होने से भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. यह जहाज दुश्मन की पनडुब्बियों का समय रहते पता लगाने, बंदरगाहों और नौसैनिक ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, हिंद महासागर क्षेत्र में अंडरवॉटर निगरानी बढ़ाने और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर समंदरी सुरक्षा अभियानों को और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.