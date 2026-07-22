80% स्वदेशी तकनीक, वाटर-जेट और टॉरपीडो... समंदर का 'साइलेंट किलर' है INS मालवन, दुश्मन थर-थर कांपेंगे

आईएनएस मालवन सिर्फ निगरानी ही नहीं करता, बल्कि दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई के लिए भी पूरी तरह तैयार है. इसमें लाइटवेट टॉरपीडो लगाए गए हैं, जो पनडुब्बियों को निशाना बना सकते हैं. इसके अलावा एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद हैं, जो पानी के भीतर मौजूद लक्ष्य पर तेजी से हमला करने में सक्षम हैं. जहाज पर 30 मिमी CRN-91 नौसैनिक गन भी लगी है, जो सतह और हवा से आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकती है. जरूरत पड़ने पर यह समंदर में नौसैनिक माइंस (बारूदी सुरंगें) भी बिछा सकता है, जिससे दुश्मन के जहाजों की आवाजाही रोकी जा सके.