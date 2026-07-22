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80% स्वदेशी तकनीक, वाटर-जेट और टॉरपीडो... समंदर का 'साइलेंट किलर' है INS मालवन, दुश्मन थर-थर कांपेंगे

INS Malvan: भारतीय नौसेना की ताकत को नई धार देने वाला INS मालवन अपनी 80 प्रतिशत स्वदेशी तकनीक, उन्नत वाटर-जेट प्रणोदन प्रणाली और घातक टॉरपीडो क्षमता के कारण चर्चा में है. समंदर में दुश्मनों की निगरानी और सटीक हमला करने में सक्षम यह युद्धपोत भारतीय रक्षा आत्मनिर्भरता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है. जानिए INS मालवन की खासियतें, इसकी मारक क्षमता और क्यों इसे समंदर का 'साइलेंट किलर' कहा जा रहा है.

Written ByShikha ThakurEdited By:Ravindra Singh
Published: Jul 22, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:07 PM IST
80% स्वदेशी तकनीक, वाटर-जेट और टॉरपीडो... समंदर का 'साइलेंट किलर' है INS मालवन, दुश्मन थर-थर कांपेंगे
Image Credit: AI Generated Photo

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