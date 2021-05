भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज INS राजपूत 41 साल की सेवा के बाद होगा रिटायर

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना (Indian Navy) के पहले विध्वंसक पोत आईएनएस राजपूत (INS Rajput) को 41 साल की सेवा के बाद शुक्रवार को नौसेना की सेवा से हटाया जाएगा. रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई. तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा निर्मित आईएनएस राजपूत को पहली बार 4 मई, 1980 को कमीशन किया गया था. इसने भारतीय नौसेना की 41 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की है.

आईएनएस राजपूत को नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम में एक समारोह में सेवामुक्त किया जाएगा.

INS Rajput, the lead ship of the Kashin-class destroyers and the first destroyer of @indiannavy, will be decommissioned on 21st May 2021

The ship has rendered yeoman service to the Indian Navy for over 41 years

