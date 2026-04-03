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Hindi Newsदेशसमंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS तारागिरी और अरिदमन; रक्षा मंत्री ने कही ये बात

समंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS 'तारागिरी' और 'अरिदमन'; रक्षा मंत्री ने कही ये बात

INS Taragiri: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट 'तारागिरी' और 'अरिदमन' के कमीशनिंग समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने समुद्री सुरक्षा के बारे में अपना विचार व्यक्त किया. जानिए  'तारागिरी' और 'अरिदमन' की खासियत क्या है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 03, 2026, 02:09 PM IST
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समंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS 'तारागिरी' और 'अरिदमन'; रक्षा मंत्री ने कही ये बात

INS Aridaman: आज का दिन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से भारत की समुद्री ताकत और ज्यादा बढ़ गई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी और नौसेना के तमाम अधिकारियों ने विशाखापत्तनम में उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट 'तारागिरी' और 'अरिदमन' के कमीशनिंग समारोह में हिस्सा लिया. इससे पहले रक्षा मंत्री ने लिखा कि 'शब्द नहीं शक्ति है, ‘अरिदमन’.

कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि  ये शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का साक्षी रहा है इसलिए विशाखापट्टनम से INS तारागिरी कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है. हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की रणनीतिक वास्तविकताएं तक समुद्र में हमेशा भारत की दिशा तय की है. भारत का हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया है. 

आगे कहा कि हमारी नेवी, चाहे वह फारस की खाड़ी हो या मलक्का स्ट्रेट, हिंद महासागर में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखती है. जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह निकासी ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है, हमारी नेवी भारत के मूल्यों और कमिटमेंट का प्रतीक है. INS तारागिरी की कमीशनिंग से हमारी नेवी की ताकत, मूल्यों और कमिटमेंट को और मजबूती मिलेगी.

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हमें सिर्फ अपने किनारों को सुरक्षित करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जरूरी समुद्री रास्तों, चोक पॉइंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा भी पक्की करनी चाहिए जो हमारे देश के हितों से जुड़े हैं. मुझे खुशी है कि इंडियन नेवी इन सभी सुरक्षा कामों में पूरी तरह से लगी हुई है.

जब भी तनाव की स्थिति बनी है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा पक्की की है. हमारी नेवी ने साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों और व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया भर में हर कदम उठा सकती है. यही क्षमता भारत को एक जिम्मेदार समुद्री ताकत बनाती है.

पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो उस विजन में समुद्री ताकत की भूमिका भी बहुत जरूरी हो जाती है. 11,000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्र तट वाला देश, हमारा देश जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, वह समुद्र से अलग अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता. हमारा लगभग 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री रास्तों से होता है.

 

क्या है INS अरिदमन की खासियत

INS अरिदमन, अरिहंत-क्लास सबमरीन का एक एडवांस्ड वर्जन है, इससे पहले अगस्त 2024 में INS अरिघाट और 2016 में INS अरिहंत को शामिल किया गया था. इसकी कमीशनिंग भारत के न्यूक्लियर ट्रायड और समुद्री रोकथाम को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है. यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है. अरिदमन का अर्थ है 'शत्रुओं का दमन करने वाला" या "लगातार विजयी" होना.

अरिदमन विशाखापत्तनम में निर्मित है और यह 7,000 टन की पनडुब्बी K-4 (3500 किमी) और K-15 (750 किमी) मिसाइलों से लैस है. इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब हैं, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकती हैं. इसके अलावा यह  90% से अधिक स्वदेशी तकनीक और परमाणु रिएक्टर से लैस है. जिसकी वजह से ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है. 

क्या है तारागिरी की खासियत?

वहीं‘तारागिरी’ की बात करें तो ये काफी ज्यादा शक्तिशाली और घातक है. इसमें शक्तिशाली हथियार और सेंसर लगाए गए हैं. इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MF-STAR रडार, MRSAM एयर-डिफेंस सिस्टम, 30mm और 12.7mm क्लोज-इन वेपन सिस्टम लगे हैं. इसके अलावा, इसमें पनडुब्बी रोधी (ASW) ऑपरेशन के लिए रॉकेट और टॉरपीडो भी शामिल हैं. जिसकी वजह से इसकी क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इसके समंदर में उतरने के बाद वाकई देश की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी. यह युद्धपोत भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ नीति का मजबूत प्रतीक है. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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